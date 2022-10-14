Мобилизация на всех парах: удалось ли России стабилизировать фронт

Идет четвертая неделя с момента объявления российским диктатором Путиным частичной мобилизации. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, генералы РФ используют мобилизованных россиян (так называемых "чмобиков" – от "частично мобилизованные") в качестве "пушечного мяса", поэтому не заинтересованы в их основательной военной подготовке. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что новости о первых смертях плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес военного командования РФ. Какие главные выводы можно сделать о раше-мобилизации на данный момент? Как она влияет на ход событий на фронте и на ситуацию внутри страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Мобилизация будет влиять на то, что происходит на фронте

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что критика, которую вызвала первая волна мобилизация в РФ в адрес военного руководства, похожа на спланированную операцию.

"Суть ее – перебирание полномочий управления процессами военных действий на территории от министра обороны Шойгу другими действующими лицами. Назначение командующим "спецоперацией" в Украине того же Суровикина свидетельствует о том, что Шойгу потерял доверие Путина", – отмечает эксперт.

По его мнению, шаги по бесконтрольной мобилизации, а потом попытка взять ее под контроль высшим руководством государства, указывают на попытки Кремля показать себя неким спасителем.

"Были приняты нормативные акты, более четко очерчивающие мобилизационные процессы, что, как по мне, сыграло позитивную роль для Путина и его переформатирующуюся команду, – поясняет Валерий Клочок. – Что касается количества призванных, тут цифра разнятся. Шойгу говорит о 200 тысячах, журналисты – о большем количестве. Точные данные вряд ли станут общедоступны".

Эта мобилизация, уверен эксперт, будет влиять на то, что происходит на фронте. Она уже помогла агрессору стабилизовать ситуацию на ряде направлений.

"Россияне проводят доукомплектование и формирование новых батальонов на юге, на востоке. Идет переброска техники из Беларуси. И президент Украины подчеркнул, что будет напросто даже с этими необученными мобилизованными, ведь их численность велика, – акцентирует Валерий Клочок. – Как будут события разворачиваться дальше, зависит от того, насколько быстро и эффективно нам поставят необходимое вооружение западные партнеры".

Российская система начинает играть в "горячий хлеб"

Политический психолог Валентин Ким уверен, что мы наблюдаем традиционный для России последних десятилетий социальный процесс, когда власть пытается организовать очень сложное мероприятие.

"А мобилизация – именно такое, – отмечает эксперт. – Она должна включать экономическое обеспечение, логистику, соответствующее морально-психологическое состояние, настроение общества, квалификацию чиновников. Это действительно весьма сложная процедура. Не случайно в военных институтах, в военной психологии данному процессу посвящено много времени. Потому что способность к мобилизации характеризует уровень организованности государства. В Первую мировую генштаб Германии решился на войну на два фронта, исходя из того, что там спрогнозировали неспособность Российской империи мобилизовать и своевременно выставить большое количество войск. Тогда как германская способность к мобилизации значительно превосходила российскую".

И сейчас, продолжает Валентин Ким, российский режим пытается очень сложными мероприятиями решить такие проблемы как неукомплектованность воинских частей, неспособность переломить ход войны, тотальную неготовность к ведению современной войны. И мобилизованными Кремль просто пытается закрыть дыры на фронте.

"При этом сама российская система начинает играть в "горячий хлеб". Когда задача каждого чиновника на каждом из звеньев в этой цепи – как можно быстрее перебросить ответственность с себя на следующего исполнителя. Так, военкомы стараются скорее мобилизовать определенное количество людей. Не заботясь о качестве. После них в игру вступают военные части, потом РЖД и так далее. И каждый из них стремится максимально быстро избавиться от своей части ответственности", – поясняет политпсихолог.

В итоге, отмечает он, военкомы хватают, кого попало, лишь набрать нужное количество. Военные части так же быстро стараются избавиться от этого "балласта", который селить негде, кормить и вооружать особо нечем. Ну, а генералы на местах делают всё, чтобы как можно быстрее утилизировать личный состав, чтобы отрапортовать о "невозможности ведения боевых действий в виду отсутствия человеческого ресурса".

Подобным образом, подчеркивает Валентин Ким, согласно воспоминаниями ветеранов, действовали советские военачальники на фронтах Второй мировой.

"Традиция обесценивания жизни солдата была в советской армии, перекочевав и в российскую, – акцентирует эксперт. – И "чмобиков" генералы РФ воспринимают исключительно как "пушечное мясо". Это подтверждается тем, что их набирают из кого попало, толком не обучают, слабо вооружают – и почти сразу отсылают на фронт. Системе плевать на них. И в этом плане она ведет себя вполне рационально. Не имеет смысла вкладываться в боевую единицу, срок жизни которой исчисляется днями, максимум – неделями. Проще забрасывать позиции противника трупами. Советская тактика войны, подхваченная "правопреемниками" СССР".

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