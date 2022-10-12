Закрыть небо и ввести миротворцев: какие из призывов Зеленского могут быть услышаны

На видеоконференции лидеров стран G7, срочно созванной после того, как РФ нанесла массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины, президент Владимир Зеленский призвал изолировать РФ и наказать как за эти злодеяния, так и за аннексию новых украинских территорий. Он также просил больше помощи Украине, особенно касательно противовоздушной обороны. И выдвинул идею о необходимости международной миссии на границе Украины и Беларуси – из-за постоянной угрозы вторжения с белорусской территории. Какие из призывов могут быть услышаны, а какие нет – и почему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Все призывы президента должны быть услышаны

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук считает, что призывы должны быть услышаны все. Тут, по его словам, всё зависит от политической воли держав "Большой семерки".

"Я совсем не против, чтобы границу Украины с Беларусью вместе с нашими побратимами прикрывали миротворцы из США и Европы. Почему бы нет? Но тут, подчеркиваю, всё зависит от политической воли, – акцентирует эксперт. – Аналогично – по новым системам ПВО. Да, нам должны передать более десяти современных комплексов. Но это растянется на годы. А нам всё нужно здесь и сейчас, чтобы прикрыть мирное население, объекты энергетической инфраструктуры".

По словам Михаила Макарука, журналист, блогер, главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов очень хорошо расписал у себя в Телеграмме, какими запасами ПВО, в том числе противоракетными, типа "Patriot", владеют США.

"Штаты вполне способны поставить их нам после небольшой модернизации. Думаю, такой мощной державе это было бы не сложно, тем более, что она признала Украину главным союзником", – констатирует спикер "InformNapalm".

Если на украино-белорусской границе появятся те же "голубые каски" ООН, они смогут не только нивелировать риски атаки со стороны Беларуси, но и фиксировать полеты ракеты с той территории

Политический эксперт Александр Антонюк отмечает, что нам уже начали помогать с совершенствованием ПВО. Мы получаем (и вскоре получим еще) дополнительные системы из США, Германии.

"Скорее всего, закрывать небо нам помогут быстрее, чем введут международную миротворческую миссию на украино-белорусскую границу. Но если мы начали этот вопрос педалировать, значит, шансы есть. И следует продолжать давить на партнеров", – считает эксперт.

По его словам, если на украино-белорусской границе появятся те же "голубые каски" ООН, они смогут не только нивелировать риски атаки со стороны Беларуси, но и фиксировать полеты ракеты с той территории. После чего с повестки дня будет окончательно снята продвигаемая российскими и белорусскими пропагандистами тема якобы провоцирования РБ украинцами.

"Это будет один из важных шагов, который позволит выбросить террористическую страну – РФ – из Совбеза ООН, усилить санкции против Москвы и Минска. К тому же миротворческая миссия позволит перебросить значительные силы, которые мы вынуждены держать у своих северных границ, на восток и юг Украины, ускоряя деоккупацию нашей земли", – констатирует Александр Антонюк.

Улучшить нашу систему ПВО – вполне реально

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов рассуждает так:

"Массовые ракетные обстрелы Украины – это акт отчаянья агрессора. И тут мне Путин напоминает Гитлера, который в 1945-м, сидя в бункере, всё надеялся на то, что как-то удастся переломить ход войны. Но мы видим, что мобилизация в России проваливается. И Кремлю остаются лишь "аргументы" в виде массового ракетного террора. Далее – лишь ядерное оружие. Абсолютно логично, что президент Зеленский созвал встречу G7 как ответ на путинскую эскалацию. И выдвинул как традиционные инициативы, так и новую".

Традиционные инициативы, по словам эксперта, это – превратить Россию, которая претендовала на то, чтобы быть страной-цивилизацией, в страну-резервацию.

"То есть, усиливать экономические санкции, не позволяя государству-агрессору получать прибыль, которую она пускает на войну. Новые ограничения должны быть – и они, очевидно, будут. Какие именно – предмет дискуссий, – отмечает Валерий Дымов. – Вторая традиционная инициатива – помочь Украине закрыть небо. Полностью это сделать невозможно, но улучшить нашу систему ПВО – вполне реально. Для чего нам должны в более сжатые сроки передать те же системы IRIS-Т из Германии, NASAMS из США и так далее. Соответствующие призывы адресованы также к Франции и Италии, которые могли бы передать нам противоракетные комплексы. Надеюсь, они будут услышаны. Также нам нужны дальнобойные системы. И переговоры о тех же "Patriot" иже с ними должны вестись постоянно. Хоть мы понимаем, что это – не краткосрочная перспектива. Как и передача нам американских истребителей (тех же F-16), которые могли бы эффективно уничтожать ракеты на подлете".

Что касается новой инициативы о размещении на украинской территории, у границы с Беларусью, миротворцев, то и она, считает эксперт, абсолютно логична.

"Учитывая, что речь идет не о спорной территории, а о нашей земле, тут не нужны разрешения Совбеза ООН или ОБСЕ (которые РФ предсказуемо заблокирует). Теоретически – тут всё зависит исключительно от наших партнеров. И я точно не против, чтобы на территории Украины, граничащей с РБ, откуда летят ракеты, стояли, допустим, поляки или турки. Если страны G7 готовы будут проспонсировать такую миссию, желающие найдутся, – уверен Валерий Дымов. – Тем более, что прецедент есть. На недавних переговорах между Арменией и Азербайджаном, которые впервые за долгое время прошли без России (после того, как она пошла войной на Украину, РФ вытеснили с Южного Кавказа), при посредничестве Турции, принято решение о размещение миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе".

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