logo

BTC/USD

16578.95

ETH/USD

1197.42

LTC/USD

68.08

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В новогодние праздники нужно быть начеку: в разведке предупредили о планах россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

В новогодние праздники нужно быть начеку: в разведке предупредили о планах россиян

Британская разведка предупредила о возможном ракетном ударе по Украине в новогодние праздники

сегодня, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты наносят массированные ракетные удары по Украине каждые семь-десять дней. Однако россияне могут попытаться сломить моральный дух населения Украины в период новогодних праздников. Как передает издание "Комментарии", такое предупреждение сделали аналитики Министерства обороны Великобритании, опубликовав соответствующий отчет в Twitter.

В новогодние праздники нужно быть начеку: в разведке предупредили о планах россиян

Взрывы. Фото: Getty Images

Как отмечается в сводке, 29 декабря российские войска совершили очередную волну дальних ударов по территории Украины, прежде всего по объектам энергосистемы.

"Начиная с октября, Россия в целом придерживается тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону", — отмечают там.

В то же время разведывательное сообщество Британии считает реальной возможность того, что РФ "нарушит эту схему" и нанесет очередной удар в ближайшие дни, "пытаясь подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников".

В начале декабря директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российские силы в Украине потерпели ряд неудач — от проблем с моральным духом до нехватки боеприпасов, в частности темпы использования последних в России больше, чем производства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны назвали причину новой волны ударов беспилотниками.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам и белорусам, предупредив о новых коварных планах режима Путина и Лукашенко.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1609077134638579714/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!