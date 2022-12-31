В новогодние праздники нужно быть начеку: в разведке предупредили о планах россиян

Российские оккупанты наносят массированные ракетные удары по Украине каждые семь-десять дней. Однако россияне могут попытаться сломить моральный дух населения Украины в период новогодних праздников. Как передает издание "Комментарии", такое предупреждение сделали аналитики Министерства обороны Великобритании, опубликовав соответствующий отчет в Twitter.

Взрывы. Фото: Getty Images

Как отмечается в сводке, 29 декабря российские войска совершили очередную волну дальних ударов по территории Украины, прежде всего по объектам энергосистемы.

"Начиная с октября, Россия в целом придерживается тенденции осуществления интенсивной волны ударов каждые семь-десять дней. Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь перегрузить украинскую противовоздушную оборону", — отмечают там.

В то же время разведывательное сообщество Британии считает реальной возможность того, что РФ "нарушит эту схему" и нанесет очередной удар в ближайшие дни, "пытаясь подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников".

В начале декабря директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российские силы в Украине потерпели ряд неудач — от проблем с моральным духом до нехватки боеприпасов, в частности темпы использования последних в России больше, чем производства.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам и белорусам, предупредив о новых коварных планах режима Путина и Лукашенко.





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