В Нидерландах сообщили, когда Украина получит истребители F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина получит истребители F-16 в этом году. Однако не назвала точную дату передачи боевых самолетов для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Кайса Оллонгрен прибыла в Брюссель, где должна пройти неформальная встреча министров обороны стран Европейского Союза. Перед встречей министр обороны Нидерландов сделала несколько заявлений местным журналистам, в частности, о передаче истребителей Украине.

"Мы действительно упорно работаем над этим. Над этим также упорно работают украинцы. Это произойдет в этом году. Я уверена в этом", — сказала Кайса Оллонгрен.

По ее словам, Нидерланды уверены, что боевые самолеты F-16 будут переданы Украине, но пока точного срока поставок истребителей нет.

"Я не могу назвать конкретное время и дату прямо сейчас", — добавила Оллонгрен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли пилоты F-16 из других стран воевать на стороне Украины. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Украина могла бы получить самолеты F-16 до конца 2023 года, однако в этом нет смысла, ведь до сих пор проходит обучение украинских пилотов и обслуживающего персонала. Однако американский пилот и украинский военный обозреватель считают, что Украина могла бы привлекать иностранных пилотов, пока идет обучение украинских.

Также "Комментарии" писали о "самом смертоносном" пилоте F-16, который назвал первые цели для западных истребителей в Украине. По его словам, Украина должна получить контроль над воздушным пространством, что повлияет на дальнейшие военные действия.