В Непале назвали количество их граждан, воюющих на стороне России: сколько уже ликвидировано

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Slava Kot
Для войны в Украине Россия пытается завербовать граждан других стран, в том числе и непальцев. Как сообщил министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд в Украине принимают участие по меньшей мере 200 граждан Непала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.
Россия вербует граждан Непала на войну в Украине. Фото из открытых источников
Глава МИД Непала Нараян Сауд рассказал, что России был отправлен запрос с призывом не пытаться привлекать непальцев к войне в Украине.
По его информации, России удалось завербовать не менее 200 граждан Непала. Из них известно о 14 подтвержденных случаях гибели, а в России сообщили, что у них 12 тел непальцев. Родственники погибших также призывают вернуть тела, чтобы провести кремацию согласно религиозным традициям Непала.
Министр иностранных дел Непала также заявил, что пять непальцев находятся в украинском плену. Нараян Сауд призвал Россию немедленно принять меры, чтобы граждане Непала были освобождены из плена.
Напомним, что в Непале запрещено ездить в Украину и Россию. Причиной тому стали постоянные попытки России завербовать непальцев для участия в войне. Несмотря на это, Россия официально не комментирует ситуацию с вербовкой непальцев. Также СМИ писали, что Кремль пытается вербовать кубинцев для войны в Украине.
Отметим, что Путин в начале января подписал указ, позволяющий быстро получить паспорт РФ для воюющих на войне против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские солдаты вынуждены воевать против неожиданного "врага" в окопах.
Также "Комментарии" писали об украинских партизанах, которые создали "волшебную женщину" для оккупантов. Она отравила насмерть русских солдат.
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