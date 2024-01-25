В Непале назвали количество их граждан, воюющих на стороне России: сколько уже ликвидировано

Для войны в Украине Россия пытается завербовать граждан других стран, в том числе и непальцев. Как сообщил министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд в Украине принимают участие по меньшей мере 200 граждан Непала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.



Россия вербует граждан Непала на войну в Украине. Фото из открытых источников

Глава МИД Непала Нараян Сауд рассказал, что России был отправлен запрос с призывом не пытаться привлекать непальцев к войне в Украине.

"Мы попросили Россию немедленно прекратить вербовку непальских граждан в свою армию, немедленно вернуть тех, кто уже служит в армии, вернуть тела погибших, а также вылечить и вернуть тех, кто был ранен в ходе боевых действий" – говорит Нараян Сауд.

По его информации, России удалось завербовать не менее 200 граждан Непала. Из них известно о 14 подтвержденных случаях гибели, а в России сообщили, что у них 12 тел непальцев. Родственники погибших также призывают вернуть тела, чтобы провести кремацию согласно религиозным традициям Непала.

Министр иностранных дел Непала также заявил, что пять непальцев находятся в украинском плену. Нараян Сауд призвал Россию немедленно принять меры, чтобы граждане Непала были освобождены из плена.

Напомним, что в Непале запрещено ездить в Украину и Россию. Причиной тому стали постоянные попытки России завербовать непальцев для участия в войне. Несмотря на это, Россия официально не комментирует ситуацию с вербовкой непальцев. Также СМИ писали, что Кремль пытается вербовать кубинцев для войны в Украине.

Отметим, что Путин в начале января подписал указ, позволяющий быстро получить паспорт РФ для воюющих на войне против Украины.

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