В НАТО сделали заявление о сроках завершения войны в Украине

Запад должен быть готовыми к длительной войне в Украине, поскольку нет признаков, что российский президент Владимир Путин отказался от своих первоначальных целей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Столтенберг в очередной раз отметил, что союзники не должны недооценивать Россию и должны усилить поддержку Украины в войне как можно быстрее.

"Они (Ред. – россияне) продолжают мобилизацию, работают над получением дополнительного оборудования и техники. И нет никаких признаков того, что президент Путин изменил цель жестокой войны против Украины", — сказал Йенс Столтенберг, добавив, что Запад должен быть готовым к длительной войне.

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