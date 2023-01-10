В НАТО сделали заявление о сроках завершения войны в Украине

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Кравцев Сергей
Запад должен быть готовыми к длительной войне в Украине, поскольку нет признаков, что российский президент Владимир Путин отказался от своих первоначальных целей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Столтенберг в очередной раз отметил, что союзники не должны недооценивать Россию и должны усилить поддержку Украины в войне как можно быстрее.
Читайте также на портале "Комментарии" — битва за Донбасс продолжается. По словам президента Владимира Зеленского, ВСУ выиграли в районе Соледара и Бахмута дополнительные время и силы для Украины. Вся земля там, подчеркивает глава государства, в трупах российских военных. Продолжается и дипломатический марафон, в рамках которого постоянно идет речь об усилении оборонной поддержки нашей страны. О чем говорят битвы на военном и дипломатическом фронтах с начала года? Как ситуация может развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – россиян, которые выехали из России, зовут на антивоенный митинг – может ли это расшатать ситуацию внутри РФ и остановить войну против Украины. Эксперты во время эксклюзивного интервью разбирались в ситуации.
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