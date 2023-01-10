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В НАТО сделали заявление о сроках завершения войны в Украине

Генсек НАТО Столтенберг уверен, что Путин не отказался от своих целей

сегодня, 14:54
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Автор:

Кравцев Сергей

Запад должен быть готовыми к длительной войне в Украине, поскольку нет признаков, что российский президент Владимир Путин отказался от своих первоначальных целей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

В НАТО сделали заявление о сроках завершения войны в Украине

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Столтенберг в очередной раз отметил, что союзники не должны недооценивать Россию и должны усилить поддержку Украины в войне как можно быстрее.

"Они (Ред. – россияне) продолжают мобилизацию, работают над получением дополнительного оборудования и техники. И нет никаких признаков того, что президент Путин изменил цель жестокой войны против Украины", — сказал Йенс Столтенберг, добавив, что Запад должен быть готовым к длительной войне. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3PBxXsUhBdM
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