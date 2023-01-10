Россиян зовут на антивоенный митинг – может ли это расшатать ситуацию внутри РФ

Антивоенный комитет России призывает россиян-эмигрантов выйти 24 февраля, в годовщину вторжения российской армии в Украину, на акцию протеста против этой войны. В обращении отмечается, что "антивоенные протесты в РФ объективно невозможны или чрезвычайно опасны: потенциальное наказание за любой протест уже приближается к пожизненным срокам", а потому призывают протестовать тех, кто выехал из страны-агрессора (якобы около миллиона человек). Насколько действенны такие призывы и такого рода акции? Есть ли вероятность расшатать ситуацию именно внутри России? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Митинг против войны. Фото: из открытых источников

Протесты возле российских посольств в других странах – вполне аргументированный и понятный жест

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

"Возвращаясь недавно из Бахмута, где мы делали репортаж, я думала – а что бы россияне могли сделать против этой войны? Поверьте, там происходит просто уничтожение очередного украинского города и его жителей, стирание с лица земли снарядами и ракетами. Нельзя такое поддерживать никоим образом! Нет этому объяснения. И подумалось – ведь могли бы россияне, хотя бы за границей, возле посольств РФ, сделать акции. И то, что они именно это собрались делать – правильный, на мой взгляд, шаг".

По мнению Татьяны Поповой, как минимум, те, кто считает себя "хорошими русскими", должны показать свое сопротивление, свой протест, хотя бы таким образом.

"Протесты возле российских посольств в других странах – вполне аргументированный и понятный жест. Это даст правильное понимание и гражданам тех стран, где будут протесты, да и в самой РФ – что есть часть русских, которые против этой войны. Так что я такие акции поддерживаю, – отмечает эксперт. – Странно, что российские эмигранты не делали этого раньше. Такие протестные мероприятия должны проводиться ими на постоянной основе у российских посольств по всем странам мира".

Против нас воюет не путинизм, а рашизм

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк думает, что российская оппозиция скорее имитирует оппозиционность. Реальной оппозицией Путину, по его мнению, сейчас является исключительно Украина, поддерживаемая зарубежными партнерами.

"Псевдоппозиция же, действующая за рубежом, никак себя пока не проявила. А оставшиеся в РФ граждане, в основной своей массе, продолжают поддерживать войну. Да, у населения страны-агрессора есть страх стать частью этой войны, особенно – мертвой частью. Но при этом у них пока нет ненависти к Путину, нет понимая необходимости смести этот террористический режим, устроить переворот, революцию или еще что-то. Посмотрите сколько иранцев протестуют против своего режима за рубежом! Они собирают огромные митинги, многотысячные! А что россияне? Ничего… А ведь миллионы их выехали за границу после вторжения, уже жили там ранее", – отмечает эксперт.

Так что, продолжает он, Украине точно не приходится рассчитывать на переворот внутри РФ силами самих россиян.

"На самом деле, против нас воюет не путинизм, а рашизм. А это – не просто авторитарная, но – фашистская идеология. Попытка уничтожить постсоветские народы, колонизировать соседние территории, сделать сплошной "русский мир" – это как раз таки идеология рашизма. Если фашисты в гитлеровской Германии уничтожали другие расы, желая оставить только арийскую, то нынешняя РФ хотела бы, чтобы остались только россияне, – поясняет Николай Давидюк. – А победить мы можем только на поле боя с одновременным подключением дипломатического и экономического давления на государство-агрессор, государство-террорист. Что собственно сейчас и делается".

Акции, к которым призывает Антивоенный комитет России, хороши по принципу "на безрыбье и рак – рыба"

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян не верит, что подобные акции способны расшатать ситуацию внутри РФ.

"Общество там достаточно интертно, протестного движения не наблюдается. Соответственно, любые изменения, если и будут происходить, то по принципу сверху – вниз, как в российской истории уже было неоднократно", – считает политолог.

Он акцентирует, что акции, к которым призывает Антивоенный комитет России, хороши по принципу "на безрыбье и рак – рыба". Практической пользы от них мало, уверен Олег Саакян. Но хотя бы в информационном плане, с точки зрения смещения повестки внутри РФ, необходимости режиму как-то реагировать на подобные действия, это хоть что-то. Не то чтобы серьезный, но – раздражающий – фактор для режима.

И такой фактор, отмечает эксперт, может оказаться полезен на фоне крайне непопулярной мобилизации, продолжающейся в РФ (и новый виток которой ожидается в скором времени, по данным разведки).

"Совпадение в датах одного и второго процесса могут антивоенные митинги россиян за рубежом превратить из абсолютно маргинальное явление – хотя бы в информационно-виртуальное, неудобное для Кремля событие", – констатирует политолог.

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