logo

BTC/USD

17273.14

ETH/USD

1330.91

LTC/USD

80.28

USD/UAH

40.45

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Антивоенный комитет России призывает россиян-эмигрантов выйти на акцию протеста против войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Антивоенный комитет России призывает россиян-эмигрантов выйти на акцию протеста против войны в Украине

9 января 2023, 21:12
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Антивоенный комитет России о планируемых акциях протеста россиян 24 февраля 2023 года опубликовал у себя на сайте, пишут "Комментарии".

Антивоенный комитет России призывает россиян-эмигрантов выйти на акцию протеста против войны в Украине

Протестовать россияне за рубежом планируют 24 февраля – в день нападения России на Украину

"Путин ведет преступную войну против Украины именем Российского государства. Пропагандистская машина Кремля с первых дней войны пытается убедить весь мир и собственных граждан в том, что агрессивная война поддерживается большинством населения страны", — говорится в обращении-призыве к выходцам из России, живущих за границей.

Речь идет о том, что антивоенные протесты в РФ объективно невозможны или чрезвычайно опасны: потенциальное наказание за любой протест уже приближается к пожизненным срокам. Но с начала боевых действий из России уехало около миллиона людей, не соглашающихся с путинской политикой. Этот миллион находится за пределами страны, а затем и вне досягаемости путинского репрессивного аппарата.

"Голос этого миллиона сейчас важен для цивилизованного мира, который пытается понять, какими будут отношения с Россией и россиянами в будущем, — обращаются к эмигрантам. — 24 февраля должен стать днем ​​протеста против путинской войны и днем ​​солидарности с украинским народом".

Антивоенный комитет предлагает оказать юридическую, информационную и организационную поддержку любым российским гражданам и активистским объединениям, солидарным с антивоенной позицией и желающим принять участие в антивоенных акциях 24 февраля.

Антивоенный комитет России создали находящиеся в эмиграции оппозиционные и общественные деятели. Среди основателей Антивоенного комитета России – бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, политики Дмитрий Гудков, Гари Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель. Всего в списке члены Антивоенного комитета 15 фамилий.

Как писали "Комментарии", для бегущих от мобилизации россиян при трудоустройстве за рубежом могут устроить тесты. В первую очередь это касается десятков тысяч российских ИТ-специалистов, которые должны прояснить свою позицию по поводу войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!