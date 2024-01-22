В Нацполиции объяснили, могут ли полицейские раздавать повестки вместо работников ТЦК

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что полицейские не могут вручать повестки военнообязанным, однако они помогают работникам ТЦК с процессом мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание интервью Выговского для РБК-Украина.



Руководитель Нацполиции Иван Выговский. Фото из открытых источников

Глава Нацполиции объяснил, в каких процессах полиция помогает ТЦК сегодня.

"Полиция максимально способствует ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов, и в соответствии с полномочиями и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставлять к ним таких лиц", — говорит Виговский.

Однако выдача повесток и совместные мероприятия с работниками ТЦК Иван Выговский считает лишними из-за недостаточности ресурса Нацполиции для выполнения таких задач.

"Вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще полицейского", — сказал Выговский и добавил, что "мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить и раздавать повестки не будут ".

Также глава Национальной полиции указывает, что изменение в работе полиции возможно. Для этого нужно принять законом соответствующие нормы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Нацполиции подверг критике идею мобилизовать правоохранителей. Чем он объяснил свою позицию.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который настаивает на справедливой мобилизации в Украине. Президент объясняет, что солдатам, которые на фронте с начала войны нужен отдых.