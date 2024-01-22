В Нацполиции объяснили, могут ли полицейские раздавать повестки вместо работников ТЦК

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Slava Kot
Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что полицейские не могут вручать повестки военнообязанным, однако они помогают работникам ТЦК с процессом мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание интервью Выговского для РБК-Украина.
Руководитель Нацполиции Иван Выговский. Фото из открытых источников
Глава Нацполиции объяснил, в каких процессах полиция помогает ТЦК сегодня.
Однако выдача повесток и совместные мероприятия с работниками ТЦК Иван Выговский считает лишними из-за недостаточности ресурса Нацполиции для выполнения таких задач.
Также глава Национальной полиции указывает, что изменение в работе полиции возможно. Для этого нужно принять законом соответствующие нормы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Нацполиции подверг критике идею мобилизовать правоохранителей. Чем он объяснил свою позицию.
Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который настаивает на справедливой мобилизации в Украине. Президент объясняет, что солдатам, которые на фронте с начала войны нужен отдых.
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