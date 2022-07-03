В Нацгвардии подтвердили мощное контрнаступление на Херсонщине: подробности

В последнее время слишком мало информации о том, какая ситуация во временно оккупированной Херсонской области, удается ли там украинским защитникам продвинуться вперед или же они держать оборону. Так происходит от того, что военная операция в самом разгаре и одно можно сказать точно – на сегодняшний день она проходит очень успешно. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Военный подтвердил информацию о том, что ВСУ перешли от обороны и весьма стремительно продвигаются в Херсонской области. В эти дни продолжается успешная контрнаступательная операция украинских войск.

Что касается подробностей относительно того, где сейчас находятся украинские защитники и какие населенные пункты возвращены под контроль Украины Старский отметил, что об этом, конечно же, будет публично оглашено, но только позже. Сейчас этого делать нельзя. Чтобы не давать дополнительные козыри врагу, который отступает.

"Сейчас стоит набраться терпения и немного подождать", — подытожил пресс-офицер.

Отметим, о том, что украинские войска идут вперед на херсонском направлении также ранее подтвердили в оперативном командовании "Пивдень".

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