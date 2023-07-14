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В Нацгвардии назвали направление, где украинские военные готовятся к наступлению

Украинские военные готовятся к наступлению на Херсонском направлении

сегодня, 15:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники продолжает активно готовится к наступательным действиям на Херсонском направлении. На данный момент военные ведут разведку и бьют по тылам оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Главного управления Нацгвардии, полковник Николай Уршалович.

В Нацгвардии назвали направление, где украинские военные готовятся к наступлению

ВСУ. Фото из открытых источников

"На Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение во всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий", — заявил полковник.


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Он добавил, украинские разведчики за последний период зафиксировали 393 цели противника. В сотрудничестве с подразделениями ВСУ и СБУ часть целей была уничтожена.

Уршалович подчеркнул, артиллеристы Нацгвардии продолжают работать на Лиманском, Бахмутском и Ореховском. Им удалось выполнить 570 огневых задач, обезвредить более 50 оккупантов, из которых 14 — ликвидированы.

Также нацгвардейцы лишили россиян двух складов, где противник хранил боекомплекты для артиллерии.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KwZZZyqhvKY
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