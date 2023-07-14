В Нацгвардии назвали направление, где украинские военные готовятся к наступлению

Украинские защитники продолжает активно готовится к наступательным действиям на Херсонском направлении. На данный момент военные ведут разведку и бьют по тылам оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Главного управления Нацгвардии, полковник Николай Уршалович.

ВСУ. Фото из открытых источников

"На Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение во всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий", — заявил полковник.

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Он добавил, украинские разведчики за последний период зафиксировали 393 цели противника. В сотрудничестве с подразделениями ВСУ и СБУ часть целей была уничтожена.

Уршалович подчеркнул, артиллеристы Нацгвардии продолжают работать на Лиманском, Бахмутском и Ореховском. Им удалось выполнить 570 огневых задач, обезвредить более 50 оккупантов, из которых 14 — ликвидированы.

Также нацгвардейцы лишили россиян двух складов, где противник хранил боекомплекты для артиллерии.

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