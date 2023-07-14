В Нацгвардии назвали направление, где украинские военные готовятся к наступлению

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Кравцев Сергей
Украинские защитники продолжает активно готовится к наступательным действиям на Херсонском направлении. На данный момент военные ведут разведку и бьют по тылам оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Главного управления Нацгвардии, полковник Николай Уршалович.
ВСУ. Фото из открытых источников
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Он добавил, украинские разведчики за последний период зафиксировали 393 цели противника. В сотрудничестве с подразделениями ВСУ и СБУ часть целей была уничтожена.
Уршалович подчеркнул, артиллеристы Нацгвардии продолжают работать на Лиманском, Бахмутском и Ореховском. Им удалось выполнить 570 огневых задач, обезвредить более 50 оккупантов, из которых 14 — ликвидированы.
Также нацгвардейцы лишили россиян двух складов, где противник хранил боекомплекты для артиллерии.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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