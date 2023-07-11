Контрнаступление ВСУ: в ISW рассказали, сколько территории удалось освободить

Украинские военные в ходе контрнаступателых операций с начала лета и по состоянию на сейчас деоккупировали столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что украинское контрнаступление не стало на паузу. Оно продолжается. Подтверждением этого есть продвижение ВСУ 10 июля. Украинские защитники продвигались, как минимум на трех участках фронта: Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском.

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Эксперты ISW на основе собственных данных о местности подсчитали, что с начала украинского контрнаступления от 4 июня Силы обороны отбили примерно 253 квадратных километра территории.

При этом в американском Институте изучения войны отмечают, что украинские официальные отчеты об освобожденных территориях отличаются от данных ISW. Это объясняется тем, что Украина "по-разному рассчитывала свой первоначальный контроль над территорией", указывается в отчете.

Так, аналитики ISW представляют свои собственные данные об освобожденных землях, чтобы сравнить достижения РФ и Украины — тут аналитики взяли за основу принцип "яблоки к яблокам".

"Российские силы захватили всего 282 квадратных километра на всем театре военных действий с 1 января (2023 года, — Ред.). За пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев", — говорится в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



