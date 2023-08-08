В МВД сделали предупреждение для уклонистов

В Министерстве внутренних дел Украины сделали заявление для мужчин, которые уклоняются от мобилизации и пытаются бежать за границу, отметив, что не советуют играть в "прятки" с пограничниками. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Телеграмм.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

На видеоролике, опубликованном МВД, показали, как пограничники обнаруживают "уклонистов", которые пытаются незаконно уехать за границу, чтобы избежать мобилизации. На видео пограничники находят мужчин, которые спрятались в багажном отделении автомобиля.

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"Не советуем уклонистам играть в "прятки" с нашими пограничниками", — говорится в сообщении.

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