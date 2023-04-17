Нужно ли усиливать мобилизацию и наказывать уклоняющихся от нее: соцопрос

Кабинет министров Украины предусмотрел, что "территориальные центры комплектования" могут совершать призыв на военную службу во время мобилизации и на особый период независимо от места нахождения мужчин на военном учете. Об этом говорится в постановлении Кабмина №318 от 7 апреля. Социологи Active Group решили поинтересоваться у украинцев мнением о мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, социологи спросили, нужно ли в Украине усилить мобилизацию, чтобы призвать больше мужчин в армию? В результате большинство респондентов, а именно 47,3% украинцев высказались за незначительное усиление мобилизации. 35,8% высказались против этого. 17% среди опрошенных вообще высказались против такой инициативы.

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Также социологи поинтересовались, нужно ли усиливать или, наоборот, ослаблять санкции против уклоняющихся от мобилизации мужчин? Большинство опрошенных, а именно почти 32%, высказались за то, чтобы все оставить на том же уровне – без усиления, аллей и без ослабления санкций. При этом 19% высказались за усилить санкции. 18,3% выбрали ответ, что санкции нужно "скорее ужесточать". 13,3% заявили, что считают, что следует ослабить санкции.

Далее социологи задали достаточно компрометирующий вопрос: поможете ли вы, если к вам обратится родственник или знакомый с просьбой помочь во избежание мобилизации? Большинство, а это почти 44%, ответили, что не будут помогать. 28,5% опрошенных заявили, что им затруднились ответить на этот вопрос. 13,6% отметили, что готовы помочь.

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