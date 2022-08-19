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В МВД рассказали, стоит ли готовиться к штурму и новому наступлению России на праздники

Сюрпризы приготовлены для преимущественно для мирного населения

сегодня, 14:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Москва не строит планы по новому наступлению в День Независимости Украины. Однако, украинцам не нужно расслабляться, в стране война и нужно быть готовыми к возможным "сюрпризам" от захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

В МВД рассказали, стоит ли готовиться к штурму и новому наступлению России на праздники

Монумент Независимости. Фото: из открытых источников

Замминистра отметил, что российский президент очень сильно любит символизм во всем, поэтому неприятные сюрпризы на важные для украинцев даты могут быть. 

При этом Евгений Енин успокоил граждан Украины тем, что слухи о новом наступлении россиян или штурме Киева сильно преувеличены и ничем не обоснованы. Но у России еще в достаточном количестве есть дальнобойное оружие: ракеты, бомбы, которые враг может приготовить в качестве "сюрпризов".

"Наши подразделения действуют в условиях повышенной готовности. В местах отдыха граждан будет обеспечено усиленное патрулирование со стороны кинологов, со стороны взрывотехников. На чеку будут следственные оперативные группы готовы к реагированию на любой нештатный развитие ситуации. Так же будут задействованы наши спасатели", — сказал представитель МВД.

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Также издание "Комментарии" сообщало — итоги переговоров Зеленского, Эрдогана и Гутерриша: о чем договорились – что могло остаться за кулисами.

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