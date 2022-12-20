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В МВД рассказали, сколько украинцам еще нужно потерпеть, чтобы начать с Россией переговоры

Впереди у нас очень тяжелые несколько месяцев

сегодня, 10:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Украине еще стоит преодолеть несколько тяжелых месяцев в войне с российскими захватчиками. Но после этого Кремлю ничего другого не останется. Кроме как соглашаться на переговоры без предварительных условий и ультиматумов. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В МВД рассказали, сколько украинцам еще нужно потерпеть, чтобы начать с Россией переговоры

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы МВД отметил, сегодня нет никакого повода подымать тему окончания войны. Время действительно еще не пришло.

"В принципе, ни одной модели переговоров нет, потому что россияне считают, что с помощью мобилизации и каким-то их "замыслам" они смогут сломать ход войны, а потому считают, что еще рано садиться за стол переговоров. Поэтому, считаю, еще будет впереди у нас очень тяжелые несколько месяцев, но после этого россияне будут просто вынуждены садиться за стол переговоров", — считает Денисенко.

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