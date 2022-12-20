В МВД рассказали, сколько украинцам еще нужно потерпеть, чтобы начать с Россией переговоры

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Кравцев Сергей
Украине еще стоит преодолеть несколько тяжелых месяцев в войне с российскими захватчиками. Но после этого Кремлю ничего другого не останется. Кроме как соглашаться на переговоры без предварительных условий и ультиматумов. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Советник главы МВД отметил, сегодня нет никакого повода подымать тему окончания войны. Время действительно еще не пришло.
Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного российского вторжения. Какие основные выводы можно сделать на данном этапе? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 19 декабря россияне устроили очередную атаку на Украину с помощью иранских дронов. Пострадала, в том числе, Киевская область. На собственно фронте самая "жара" — в Донецкой области, особенно в районе Бахмута. Тогда как на юге (Запорожская область, Херсонская) мы, по словам президента Зеленского, уменьшаем потенциал российской армии. Стоит ли ожидать до конца года каких-то подвижек в войне на земле и в воздухе, а также в дипломатических, политических, экономических ударах по стране-агрессору? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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