В МВД рассказали, сколько украинцам еще нужно потерпеть, чтобы начать с Россией переговоры

Украине еще стоит преодолеть несколько тяжелых месяцев в войне с российскими захватчиками. Но после этого Кремлю ничего другого не останется. Кроме как соглашаться на переговоры без предварительных условий и ультиматумов. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы МВД отметил, сегодня нет никакого повода подымать тему окончания войны. Время действительно еще не пришло.

"В принципе, ни одной модели переговоров нет, потому что россияне считают, что с помощью мобилизации и каким-то их "замыслам" они смогут сломать ход войны, а потому считают, что еще рано садиться за стол переговоров. Поэтому, считаю, еще будет впереди у нас очень тяжелые несколько месяцев, но после этого россияне будут просто вынуждены садиться за стол переговоров", — считает Денисенко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 19 декабря россияне устроили очередную атаку на Украину с помощью иранских дронов. Пострадала, в том числе, Киевская область. На собственно фронте самая "жара" — в Донецкой области, особенно в районе Бахмута. Тогда как на юге (Запорожская область, Херсонская) мы, по словам президента Зеленского, уменьшаем потенциал российской армии. Стоит ли ожидать до конца года каких-то подвижек в войне на земле и в воздухе, а также в дипломатических, политических, экономических ударах по стране-агрессору? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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