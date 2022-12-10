В МВД объяснили последнюю риторику Путина о войне, которая будет длительной

Недавние заявления российского президента Владимира Путина о войне направлены исключительно на собственный электорат – на граждан РФ. Поскольку кремлевские власти пытаются объяснить своему народу, почему так называемая "спецоперация" уже давно просрочена во времени, когда она должна быть завершена, к тому же, сами россияне не понимаю истинной цели войны. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире общенационального телемарафона.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Это конкретное заявление Путина нужно смотреть сугубо в контексте его предыдущих слов о том, что "война будет длительной". Как только он это сказал, сразу начался шквал критики в комментариях к новостям об этом. Ровно на второй день Песков был вынужден завуалировать это и заявил, что "война очень скоро завершится, если этого захочет Зеленский", — заявил Денисенко.

По его словам, у многих россиян возникает вопрос: "почему война затягивается?". Понимая это Кремль не может найти внятного ответа – почему нет побед, почему нет точки в войне? У Путина пытаются в этом обвинить Киев, который якобы отказывается садиться за стол переговоров, учитывая те реалии, которые есть.

"Сейчас они решили расширить список тех, кто "ответственен" за затягивание войны и начали говорить о Франции и Германии, а завтра у них может быть и весь мир. Потому что, с их точки зрения, они воюют "не против Украины", а против "коллективного Запада", — резюмировал Денисенко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина не получит от Польши системы ПВО Patriot, предлагаемые полякам Германией. Польские власти разместят данные ЗРК на своей территории, выражая при этом разочарование позицией официального Берлина. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данную ситуацию, а также в целом вопрос поставок Украине вооружений для отражения российской агрессии.





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