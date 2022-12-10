В МВД объяснили последнюю риторику Путина о войне, которая будет длительной

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Кравцев Сергей
Недавние заявления российского президента Владимира Путина о войне направлены исключительно на собственный электорат – на граждан РФ. Поскольку кремлевские власти пытаются объяснить своему народу, почему так называемая "спецоперация" уже давно просрочена во времени, когда она должна быть завершена, к тому же, сами россияне не понимаю истинной цели войны. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире общенационального телемарафона.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
По его словам, у многих россиян возникает вопрос: "почему война затягивается?". Понимая это Кремль не может найти внятного ответа – почему нет побед, почему нет точки в войне? У Путина пытаются в этом обвинить Киев, который якобы отказывается садиться за стол переговоров, учитывая те реалии, которые есть.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина не получит от Польши системы ПВО Patriot, предлагаемые полякам Германией. Польские власти разместят данные ЗРК на своей территории, выражая при этом разочарование позицией официального Берлина. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данную ситуацию, а также в целом вопрос поставок Украине вооружений для отражения российской агрессии.
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