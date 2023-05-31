В Москве столкнулись с проблемами защиты аэропортов от БПЛА

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.
Авиация России. Фото из открытых источников
Представители нескольких авиаузлов сообщили о проблемах с покупкой технического оборудования для безопасности в аэропортах, в связи с возможными атаками БПЛА. Приобретение "защитных установок" невозможно, из-за необходимости определения порядка их сертификации и установки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
С такой же проблемой столкнулся и директор аэропорта Пензы Юрий Осколков. В то же время, в калининградском Храброво заявили об ожиданиях от Росавиации рекомендаций и сертифицированных установок безопасности. А в аэропорту Внуково осуществляют меры, чтобы "безопасно было на земле". Над этим работают службы транспортной и авиационной безопасности.
Напомним, "Комментарии" писали, - Данилов обратился к Кадырову: какое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов призвал самопровозглашенного главу Чечни Рамзана Кадырова мстить Путину, а не запугивать украинцев.
Читайте на сайте "Комментарии", — Добровольцы легиона "Свобода России" готовят тысячи людей для свержения путинского режима, — The Times Легион "Свобода России" и "РДК" вербуют тысячи россиян для наступления на Кремль. В настоящее время там насчитывается до 1000 человек. Как заявил боец легиона с позывным "Цезарем", их наступательные действия на российской границе будут продолжаться, пока их сила не возрастет настолько, чтобы атаковать Москву.
Обсуждения
Новости