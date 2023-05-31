В Москве столкнулись с проблемами защиты аэропортов от БПЛА

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.



Авиация России. Фото из открытых источников

Представители нескольких авиаузлов сообщили о проблемах с покупкой технического оборудования для безопасности в аэропортах, в связи с возможными атаками БПЛА. Приобретение "защитных установок" невозможно, из-за необходимости определения порядка их сертификации и установки.

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"Региональные власти сейчас формируют штабы, в состав которых входят ФСБ, Росгвардия и другие органы. Они будут формировать списки критически важной инфраструктуры, обязательно подлежащей оснащению средствами борьбы от БПЛА. К примеру, аэропортов. Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство", — жалуется гендиректор компании "Юмирс" Андрей Клюев.

С такой же проблемой столкнулся и директор аэропорта Пензы Юрий Осколков. В то же время, в калининградском Храброво заявили об ожиданиях от Росавиации рекомендаций и сертифицированных установок безопасности. А в аэропорту Внуково осуществляют меры, чтобы "безопасно было на земле". Над этим работают службы транспортной и авиационной безопасности.

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