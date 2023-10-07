В Москве снова задержали вылеты самолетов – жалуются на атаку БПЛА

Российские силы ПВО якобы отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

Самолеты. Фото: из открытых источников

Ночью 7 октября, российская ПВО якобы уничтожила беспилотник в Истринском городском округе. Отмечается, что БПЛА держал курс на Москву, но оккупанты вовремя сумели предотвратить эту атаку.

Предварительно на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Уже традиционно россияне объявили в Москве план "Ковёр" – поставив на паузу работу самых крупных аэропортов Внуково и Шереметьево. Из-за этого десятки рейсов пришлось сдвинуть во времени. Точно подтверждено, что изменено время вылета по меньшей мере девять самолётов. Два и вовсе пришлось отменить. Позже стало известно, что к этим 9 самолетам, вылет которых задержали, добавили еще 8.

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