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В Москве снова задержали вылеты самолетов – жалуются на атаку БПЛА

В столице РФ задерживаются вылеты самолетов

сегодня, 07:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские силы ПВО якобы отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

В Москве снова задержали вылеты самолетов – жалуются на атаку БПЛА

Самолеты. Фото: из открытых источников

Ночью 7 октября, российская ПВО якобы уничтожила беспилотник в Истринском городском округе. Отмечается, что БПЛА держал курс на Москву, но оккупанты вовремя сумели предотвратить эту атаку.


Предварительно на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Уже традиционно россияне объявили в Москве план "Ковёр" – поставив на паузу работу самых крупных аэропортов Внуково и Шереметьево. Из-за этого десятки рейсов пришлось сдвинуть во времени. Точно подтверждено, что изменено время вылета по меньшей мере девять самолётов. Два и вовсе пришлось отменить. Позже стало известно, что к этим 9 самолетам, вылет которых задержали, добавили еще 8. 

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились, а в сентябре и октябре продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорит война беспилотников – к чему готовятся Украина и Россия.




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