В Москве снова задержали вылеты самолетов – жалуются на атаку БПЛА

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские силы ПВО якобы отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.
Самолеты. Фото: из открытых источников
Ночью 7 октября, российская ПВО якобы уничтожила беспилотник в Истринском городском округе. Отмечается, что БПЛА держал курс на Москву, но оккупанты вовремя сумели предотвратить эту атаку.
Предварительно на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Уже традиционно россияне объявили в Москве план "Ковёр" – поставив на паузу работу самых крупных аэропортов Внуково и Шереметьево. Из-за этого десятки рейсов пришлось сдвинуть во времени. Точно подтверждено, что изменено время вылета по меньшей мере девять самолётов. Два и вовсе пришлось отменить. Позже стало известно, что к этим 9 самолетам, вылет которых задержали, добавили еще 8.
Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились, а в сентябре и октябре продолжились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорит война беспилотников – к чему готовятся Украина и Россия.
Обсуждения
Новости