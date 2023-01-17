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В Москве появился мемориал жертвам ракетных обстрелов по дому в Днепре

Неизвестные в столице России принесли цветы и игрушки к памятнику, чтобы почтить память погибших от российской ракеты.

сегодня, 19:20
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Автор:

Slava Kot

К памятнику украинской писательницы Леси Украинки в Москве неизвестные стали приносить цветы, детские игрушки и фото уничтоженного дома в Днепре, куда попала российская ракета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание CNN.

В Москве появился мемориал жертвам ракетных обстрелов по дому в Днепре

Россияне несут цветы к памятнику Леси Украинке. Фото из открытых источников

14 января на всей территории Украины была воздушная тревога. Россия в очередной раз проводила свою массовую террористическую ракетную атаку. В этот раз Кремль использовал ракеты Х-22, против которых украинское ПВО практически бессильно.

Именно эта российская ракета попала в жилую многоэтажку в Днепре и разрушила подъезд. Через несколько дней поисков и спасательных операций удалось спасти жизнь десяткам украинцев. Однако 17 января ГСЧС объявила о прекращении поисково-спасательных работ и таким образом стало известно, что от действий россиян погибли 44 человека, в том числе 5 детей.

Как сообщает издание CNN в Москве к памятнику Леси Украинки, превратившемуся в импровизированный мемориал жертв в Днепре, начали сносить цветы, игрушки, а также рамку с фото дома в который попала российская ракета.

В Москве появился мемориал жертвам ракетных обстрелов по дому в Днепре - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции россиян в социальных сетях на ракетный удар по жилому многоэтажному дому в Днепре.

Также "Комментарии" писали о том, что российская армия обостряет гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях. Россияне запретили гривну, а также потребовали платить за все товары в российских рублях. Кроме того, оккупанты запугивают украинцев тем, что отберут у них жилье, если жители оккупированных территорий не заплатят за коммунальные услуги.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-1-17-23/index.html
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