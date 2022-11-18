В Москве отреагировали на призывы покинуть Запорожскую АЭС

На требования прекратить оккупацию Запорожской АЭС в Кремле заявили, что продолжат диалог с Международным агентством по атомной энергии. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ" – лаконично заявил рупор Кремля.

При этом Дмитрий Песков не уточнил, готова ли Россия выполнить призывы прекратить оккупацию ядерных объектов Украины.

Стоит уточнить, что этому предшествовало событие, которое произошло 17 ноября, когда Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, принял третью резолюцию с начала полномасштабной войны в Украине, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время обращения к украинцам Владимир Зеленский, среди прочего, затронул вопросы ракетных ударов рашистов по украинской энергосистеме, продлению зерновой сделки, приговоре убийцам, уничтожившим малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году. По словам Зеленского, только полная защита украинского неба убережет и нашу страну, и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии и будет точно побуждать россию к настоящему прекращению войны. Почему мир после стольких явных преступлений против человечества, которые совершила рф, не может призвать агрессора к реальному ответу и предоставить Украине такую помощь, которая позволит быстрее победить в этой войне? Нет ли ощущения, что нас ведут к переговорам, смертельно опасным для Украины как для государства? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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