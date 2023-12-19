В московских аэропортах объявили план "Ковер": что происходит

В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" объявили план "Ковер". Россияне заявляют о работе ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В московских аэропортах объявили план "Ковер". Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что план "Ковер" объявляют в том случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ. За время полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты уже неоднократно объявляли этот план, опасаясь массированной атаки дронов.

Как передают российские Телеграм-каналы, самолеты перенаправляются в другой аэропорт — "Шереметьево".

Предварительно, уже задержано несколько рейсов на вылет и на прилет.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин, очередные выборы которого намечены на март (причем, пойдет он как самовыдвиженец), заявил, что Российская Федерация якобы не планирует войну против НАТО. Более того, по путинским словам, РФ заинтересована в развитии отношений со странами Альянса. При этом российские чиновники типа замглавы Совбеза, экс-президента Дмитрия Медведева или замминистра иностранных дел Сергея Рябкова периодически угрожают НАТО. А министр обороны Германии Борис Писториус призывает европейцев усиливать оборонпром и быть готовым к новым угрозам со стороны России. Каковы шансы на прямое столкновение РФ и НАТО? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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