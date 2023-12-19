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Британская разведка разбила в пух и прах непобедимое "супероружие" РФ

Россия приберегает эти ракеты для ударов по самым ценным и хорошо защищенным целям

сегодня, 10:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Баллистические ракеты "Кинжал" являются одним из "супероружий" российского диктатора Путина, и Россия во многом полагалась на их якобы непобедимость. Однако украинская ПВО успешно противостоит этой угрозе. Это уже доказано не единожды. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Британская разведка разбила в пух и прах непобедимое "супероружие" РФ

Ракеты Кинжал. Фото: из открытых источников

"KILLJOY" (Ред. – ракета "Кинжал" по классификации НАТО), одно из шести "супероружий", объявленных президентом Путиным в 2018 году, призвано сыграть важную роль в будущей военной доктрине России. В войне в Украине Россия приберегла это оружие, потому что она считает, что оно попадает по ценным и хорошо защищенным целям", — говорится в сообщении разведки.

Так, отмечается, что 14 декабря российские ВВС, скорее всего, впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету "Кинжал". В британской разведке сообщают, что Россия запустила как минимум одну ракету по центральной Украине, вероятно, нацеленной на военный аэродром.

При этом Россия уже применяла такие ракеты ранее.

"Многие запуски, вероятно, не достигли намеченных целей, в то время как Украине также удалось перехватить атаки этой якобы "непобедимой" системы", — отмечают специалисты британской разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники за минувшие сутки пытались продвинуться на западе Запорожской области, в то же время оккупанты продолжают давление на позиции украинских бойцов на Левобережье Днепра в районе Крынок, не отступая от цели – прорвать оборону ВСУ и выбить украинцев с левого берега Днепра. Об этом говорится в обновленном отчете Американского института изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия хочет захватить новые города в двух областях: Сырский раскрыл детали.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1737006369692148045
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