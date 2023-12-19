Британская разведка разбила в пух и прах непобедимое "супероружие" РФ

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Кравцев Сергей
Баллистические ракеты "Кинжал" являются одним из "супероружий" российского диктатора Путина, и Россия во многом полагалась на их якобы непобедимость. Однако украинская ПВО успешно противостоит этой угрозе. Это уже доказано не единожды. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Ракеты Кинжал. Фото: из открытых источников
Так, отмечается, что 14 декабря российские ВВС, скорее всего, впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету "Кинжал". В британской разведке сообщают, что Россия запустила как минимум одну ракету по центральной Украине, вероятно, нацеленной на военный аэродром.
При этом Россия уже применяла такие ракеты ранее.
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