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В Минобороны сделали новое заявление о контрнаступлении, вспомнив соцсети

Замминистра попросила украинцев не терять веру в ВСУ, подчеркнув, что планы любят тишину

сегодня, 18:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что о контрнаступлении Сил обороны Украины не будут объявлять публично. Поэтому все заявления которые прозвучали ранее не могут быть анонсом наступление украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram написала замминистра обороны Анна Маляр.

В Минобороны сделали новое заявление о контрнаступлении, вспомнив соцсети

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

"Планы любят тишину. Наступление начнется не в соцсетях", — написала Маляр.


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Заместитель министра опубликовала видеоролик, в котором соцсети мерцают сообщениями о танках, самолетах и словами "началось".

Отметим, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан положительно оценил перспективы грядущего контрнаступления Сил обороны Украины. Тем временем Минобороны РФ сообщает о том, что ВСУ уже якобы начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении", где, по версии российской пропаганды, не имели успеха. В свою очередь, СтратКом ВСУ предупреждает, что россияне в ближайшее время "будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии, даже если контрнаступления и нет". Доверять призывают только сводкам Генштаба и официальным спикерам Сил обороны. Как оцениваете информационные битвы вокруг подготовки (или уже не только подготовки) наступательных действий ВСУ? Как себя проявили разные стороны, о чём это говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему снова активизировались разговоры о переговорах Украины и РФ – к чему все это приведет.




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Источник: https://t.me/annamaliar/817
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