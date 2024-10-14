Как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, примерно половина занятой Вооруженными силами Украины с начала августа территории Курской области освобождена.

Апты Алаудинов

"Сегодня мы фиксируем, что примерно половина территории, которая была занята противником, уже освобождена", — сказал Алаудинов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации в Курской области. В частности, эту информацию подтвердил и президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что пятые сутки российские войска пытаются прорвать оборону Украины на Курщине, но украинские военные устойчиво обороняются и проводят контратаки.

Также "Комментарии" рассказывали , что россияне организовали прорыв в Курской области, сформировав бронекулак из 30 единиц техники и мощной концентрации арты и дронов. Из-за прорыва россиян наши подразделения на линии Ольговка-Кременное поставлены в очень затруднительную ситуацию ведь единственная большая дорога, соединявшая этот укрепрайон с "большой землей" теперь под контролем россиян. Противник будет прорываться в Малую Локню, чтобы отрезать всю северную часть освобожденной Курщины от основной группировки Сил обороны Украины.

В то же время, есть мнение, что исходя из тех сил, которые россияне привлекли к боям в Курской области, ВСУ придется выйти из территорий России до конца текущего года. О чем-то подобном заявил военный аналитик Юлиан Репке. По его словам, российские войска продолжают наступление в Курской области, и украинские силы могут быть вынуждены покинуть регион в ближайшие недели или месяцы.



