Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, о чем сообщил на своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский

Как отметил глава государства, главнокомандующий Александр Сырский доложил об актуальной оперативной ситуации на фронте. По его словам, боевые действия продолжаются по всей линии фронта, однако интенсивные столкновения происходят на Покровском и Кураховском направлениях. Кроме того, уже пятые сутки российские войска пытаются прорвать оборону Украины на Курщине, но украинские военные устойчиво обороняются и проводят контратаки.

"Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", — говорится в сообщении.

Президент также сообщил, что был проведен глубокий анализ со стороны Главного управления разведки и Службы внешней разведки по странам и организациям, которые помогают России в ведении войны. Рассматривались шаги, способные ослабить эти враждебные союзы.

Кроме того, Министерство обороны доложило о контрактах на текущий и последующий периоды, включая использование международных партнеров и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что операция Сил защиты в Курской области России, вероятно, продлится до конца текущего года. что о чем-то подобном заявил военный аналитик Юлиан Репке. По его словам, российские войска продолжают наступление в Курской области, и украинские силы могут быть вынуждены покинуть регион в ближайшие недели или месяцы.

Также "Комментарии" рассказывали , что россияне организовали прорыв в Курской области, сформировав бронекулак из 30 единиц техники и мощной концентрации арты и дронов. Из-за прорыва россиян наши подразделения на линии Ольговка-Кременное поставлены в очень затруднительную ситуацию ведь единственная большая дорога, соединявшая этот укрепрайон с "большой землей" теперь под контролем россиян.





