Операция Сил обороны в Курской области России, вероятно, продлится до конца текущего года, заявил в эфире Radio NV военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Бои в Курской области

"Не хочу забегать вперед, но, судя по тенденции и того количества военных в Курской области, о которых говорит Сырский, это 50 тысяч личного состава, то есть большая вероятность, что до конца года мы выйдем с территории Курской области", — отметил Ступак. .

При этом он пояснил, что российские военные пытаются оттеснить украинских военных к Судже, а оттуда выбить их за пределы Курской области.

"Посмотрите на карту DeepState – мы видим, как они обрезают наши сообщения, пытаются пробиться нам в тылы и заставить нас отойти как можно ближе к Судже. Оттуда уже проще нас будет выдавить за пределы Курской области".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о чем-то подобном заявил военный аналитик Юлиан Репке. По его словам, российские войска продолжают наступление в Курской области, и украинские силы могут быть вынуждены покинуть регион в ближайшие недели или месяцы. Он подчеркнул, что российские военные значительно продвинулись на мероприятие, захватив несколько украинских позиций в селах Любимовка и Новоивановка. Также они вытеснили украинцев из сел Борки и Спальное на востоке, а сейчас продолжаются бои за Плехов.

Также "Комментарии" рассказывали , что россияне организовали прорыв в Курской области, сформировав бронекулак из 30 единиц техники и мощной концентрации арты и дронов. Из-за прорыва россиян наши подразделения на линии Ольговка-Кременное поставлены в очень затруднительную ситуацию ведь единственная большая дорога, соединявшая этот укрепрайон с "большой землей" теперь под контролем россиян.



