Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Операция Сил обороны в Курской области России, вероятно, продлится до конца текущего года, заявил в эфире Radio NV военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Бои в Курской области
При этом он пояснил, что российские военные пытаются оттеснить украинских военных к Судже, а оттуда выбить их за пределы Курской области.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о чем-то подобном заявил военный аналитик Юлиан Репке. По его словам, российские войска продолжают наступление в Курской области, и украинские силы могут быть вынуждены покинуть регион в ближайшие недели или месяцы. Он подчеркнул, что российские военные значительно продвинулись на мероприятие, захватив несколько украинских позиций в селах Любимовка и Новоивановка. Также они вытеснили украинцев из сел Борки и Спальное на востоке, а сейчас продолжаются бои за Плехов.
Также "Комментарии" рассказывали , что россияне организовали прорыв в Курской области, сформировав бронекулак из 30 единиц техники и мощной концентрации арты и дронов. Из-за прорыва россиян наши подразделения на линии Ольговка-Кременное поставлены в очень затруднительную ситуацию ведь единственная большая дорога, соединявшая этот укрепрайон с "большой землей" теперь под контролем россиян.
Новости