Враг прорвал оборону ВСУ, сформировав бронекулак: где сейчас военным крайне тяжело

Несколько дней назад россияне прорвали украинскую оборону на наиболее вероятном направлении в районе Любимовки и за сутки продвинулись на 7 км в направлении Зеленый Путь – Новоивановка, сообщил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник.

Война с Россией

По его словам, судя по карте, в отдельный момент в бой пришлось вступить и нашим дронщикам и минометке. Ситуацию удалось стабилизировать за счет резервов, добавил эксперт.

"Россияне сумели прорвать оборону в Любимовке за счет бронекулака из 30 единиц техники и мощной концентрации арты и дронов", — подчеркнул Мельник.

И, судя по всему, добавил он, украинцы продолжают формировать нашу систему обороны в одну линию, что уже не раз приводило к негативным последствиям. В то же время даже враг отмечает, что паники среди сил обороны Украины нет и бой по всему участку фронта продолжается.

"Из-за прорыва россиян наши подразделения на линии Ольговка-Кременное поставлены в очень затруднительную ситуацию ведь единственная большая дорога, соединявшая этот укрепрайон с "большой землей" теперь под контролем россиян", — говорит военный.

Мельник считает, что противник будет прорываться в Малую Локню, чтобы отрезать всю северную часть освобожденной Курщины от основной группировки Сил обороны Украины.

"Враг еще раз продемонстрировал, что умеет учиться на ошибках", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация в Курской области крайне сложной. Россияне предприняли третью попытку выбить Силы обороны из Курской области. Враг смог провести рейд на 3-4 км в глубину наших порядков, но пока не смог закрепиться. Бои продолжаются. С некоторых участков оккупант уже вытеснен и зачищен.



