logo

BTC/USD

62653.47

ETH/USD

2464.83

LTC/USD

65.34

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг прорвал оборону ВСУ, сформировав бронекулак: где сейчас военным крайне тяжело
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг прорвал оборону ВСУ, сформировав бронекулак: где сейчас военным крайне тяжело

Из-за прорыва россиян наши подразделения на линии Ольговка-Кременное оказались в очень тяжелом положении

сегодня, 14:44 comments1016
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Несколько дней назад россияне прорвали украинскую оборону на наиболее вероятном направлении в районе Любимовки и за сутки продвинулись на 7 км в направлении Зеленый Путь – Новоивановка, сообщил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник.

Враг прорвал оборону ВСУ, сформировав бронекулак: где сейчас военным крайне тяжело

Война с Россией

По его словам, судя по карте, в отдельный момент в бой пришлось вступить и нашим дронщикам и минометке. Ситуацию удалось стабилизировать за счет резервов, добавил эксперт.

"Россияне сумели прорвать оборону в Любимовке за счет бронекулака из 30 единиц техники и мощной концентрации арты и дронов", — подчеркнул Мельник.

И, судя по всему, добавил он, украинцы продолжают формировать нашу систему обороны в одну линию, что уже не раз приводило к негативным последствиям. В то же время даже враг отмечает, что паники среди сил обороны Украины нет и бой по всему участку фронта продолжается.

"Из-за прорыва россиян наши подразделения на линии Ольговка-Кременное поставлены в очень затруднительную ситуацию ведь единственная большая дорога, соединявшая этот укрепрайон с "большой землей" теперь под контролем россиян", — говорит военный.

Мельник считает, что противник будет прорываться в Малую Локню, чтобы отрезать всю северную часть освобожденной Курщины от основной группировки Сил обороны Украины.

"Враг еще раз продемонстрировал, что умеет учиться на ошибках", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация в Курской области крайне сложной. Россияне предприняли третью попытку выбить Силы обороны из Курской области. Враг смог провести рейд на 3-4 км в глубину наших порядков, но пока не смог закрепиться. Бои продолжаются. С некоторых участков оккупант уже вытеснен и зачищен.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028rQnBypvvYyqjFKfPmBchzPb5aNsdz9N3p4hhqYmRH7jeTpRNfYKEoLKthAmFRhdl&id=100000878673787
Теги:

Новости

Все новости