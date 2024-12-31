Минобороны страны-агрессора заявило, что в течение прошедшей ночи средства ПВО якобы уничтожили 68 украинских беспилотников над территорией РФ и временно оккупированного Крыма. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Атака дронов. Фото: из открытых источников

Сообщается, что 25 БПЛА якобы сбили над Брянской областью, 17 – над Крымом, 11 – над Краснодарским крем, 10 – над Смоленской областью, 2 – над Тверской областью, и по 1 – над Ростовской, Курской и Калужской областями.

Читайте также на портале "Комментарии" — под утро 31 декабря российские СМИ и паблики сообщили о том, что горит нефтебаза после атаки БпЛА в российской Смоленской области.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что в городе Ярцево после атаки якобы украинских беспилотников горит нефтебаза.

Также издание "Комментарии" сообщало — в течение последнего года Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России. Соответствующие действия направлены на ослабление военной инфраструктуры РФ и уменьшение ее способности поставлять топливо для военных нужд. В том же числе атаки на НПЗ влияют на внутренний рынок топлива страны-террориста. Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак говорит, что совместные удары беспилотниками СБУ и ГУР по нефтеперерабатывающей отрасли сыграли большую роль в влойне в 2024 году.

Ранее "Комментарии" писали — в поселке Мамай Брянской области Российской Федерации (РФ) атакован нефтепровод "Дружба". В результате удара частично разрушено техническое здание. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.