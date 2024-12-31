У россиян еще минус одна нефтебаза: в Смоленской области беспилотники попали ярко

Как передает портал "Комментарии", под утро 31 декабря российские СМИ и паблики сообщили о том, что горит нефтебаза после атаки БпЛА в российской Смоленской области.

Удары по российским НПЗ. Фото: из открытых источников

В сообщениях отмечают, что была атакована нефтебаза в Ярцево Смоленской области РФ.

Глава района якобы подтвердил информацию об атаке на "объект топливно-энергетического комплекса".

В соцсетях начала распространяться информация о том, что жители Ярцево слышали более десятка взрывов, после которых в районе нефтебазы начался пожар.

Впоследствии губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что в городе Ярцево после атаки якобы украинских беспилотников горит нефтебаза.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в течение последнего года Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России. Соответствующие действия направлены на ослабление военной инфраструктуры РФ и уменьшение ее способности поставлять топливо для военных нужд. В том же числе атаки на НПЗ влияют на внутренний рынок топлива страны-террориста. Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак говорит, что совместные удары беспилотниками СБУ и ГУР по нефтеперерабатывающей отрасли сыграли большую роль в влойне в 2024 году.



