logo

BTC/USD

93940.24

ETH/USD

3383.58

LTC/USD

100.15

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У россиян еще минус одна нефтебаза: в Смоленской области беспилотники попали ярко
commentss НОВОСТИ Все новости

У россиян еще минус одна нефтебаза: в Смоленской области беспилотники попали ярко

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что в городе Ярцево после атаки якобы украинских беспилотников горит нефтебаза

сегодня, 07:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", под утро 31 декабря российские СМИ и паблики сообщили о том, что горит нефтебаза после атаки БпЛА в российской Смоленской области.

У россиян еще минус одна нефтебаза: в Смоленской области беспилотники попали ярко

Удары по российским НПЗ. Фото: из открытых источников

В сообщениях отмечают, что была атакована нефтебаза в Ярцево Смоленской области РФ.

Глава района якобы подтвердил информацию об атаке на "объект топливно-энергетического комплекса".

В соцсетях начала распространяться информация о том, что жители Ярцево слышали более десятка взрывов, после которых в районе нефтебазы начался пожар.                                                                                        

Впоследствии губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что в городе Ярцево после атаки якобы украинских беспилотников горит нефтебаза.

Читайте также на портале "Комментарии" — атака на нефтепровод "Дружба" в Брянской области: россиянам привиделась новейшая ракета-дрон ВСУ

Также издание "Комментарии" сообщало — в течение последнего года Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России. Соответствующие действия направлены на ослабление военной инфраструктуры РФ и уменьшение ее способности поставлять топливо для военных нужд. В том же числе атаки на НПЗ влияют на внутренний рынок топлива страны-террориста. Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак говорит, что совместные удары беспилотниками СБУ и ГУР по нефтеперерабатывающей отрасли сыграли большую роль в влойне в 2024 году. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости