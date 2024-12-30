Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В поселке Мамай Брянской области Российской Федерации (РФ) атакован нефтепровод "Дружба". В результате удара частично разрушено техническое здание. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.
Нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Фото из открытых источников
Удар был нанесен в 04:30 (03:30 по киевскому времени), якобы, как утверждают россияне реактивной ракетой-дроном "Пекло".
Стоит отметить, в течение последнего года Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России. Соответствующие действия направлены на ослабление военной инфраструктуры РФ и уменьшение ее способности поставлять топливо для военных нужд. В том же числе атаки на НПЗ влияют на внутренний рынок топлива страны-террориста.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак говорит, что совместные удары беспилотниками СБУ и ГУР по нефтеперерабатывающей отрасли сыграли большую роль в влойне в 2024 году.
Новости