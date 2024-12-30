Атака на нефтепровод "Дружба" в Брянской области: россиянам привиделась новейшая ракета-дрон ВСУ

В поселке Мамай Брянской области Российской Федерации (РФ) атакован нефтепровод "Дружба". В результате удара частично разрушено техническое здание. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Фото из открытых источников

Удар был нанесен в 04:30 (03:30 по киевскому времени), якобы, как утверждают россияне реактивной ракетой-дроном "Пекло".

"Трубопровод не задело — в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории. Люди не пострадали. Участок нефтепровода — последний пункт прокачки перед границей. Оттуда нефть, в частности, идет в Европу", — пишет Mash.

Стоит отметить, в течение последнего года Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России. Соответствующие действия направлены на ослабление военной инфраструктуры РФ и уменьшение ее способности поставлять топливо для военных нужд. В том же числе атаки на НПЗ влияют на внутренний рынок топлива страны-террориста.

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак говорит, что совместные удары беспилотниками СБУ и ГУР по нефтеперерабатывающей отрасли сыграли большую роль в влойне в 2024 году.

"Можно говорить о том, что Российская Федерация за этот год потеряла ориентировочно 13% своих мощностей в нефтепереработке. По факту 13% мощностей в нефтепереработке простаивали в результате именно украинских ударов. И это привело ориентировочно к увеличению цены на нефтепродукцию в РФ на 11%. На первый взгляд кажется, что это мелочи, но эти удары в комплексе создали ощутимые проблемы для российской экономики. Следовательно, у России меньше денег, меньше достижений в экономике и меньше способностей вести эту войну", – отметил эксперт.



