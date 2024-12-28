Главные военные выводы 2024 года: к чему приближается Украина

Ближе к концу года все больше западных изданий выходят со статьями, что после инаугурации Дональда Трампа в США Украине придется садиться за стол переговоров с РФ. Хотя назвать нынешние позиции Украины сильными, к сожалению, не приходится. В 2024 году Украина без преувеличения удивила весь мир, совершив прорыв в Курскую область. При этом ВСУ, став в стратегическую оборону, все же потеряли ряд территорий. И сейчас продвижение врага не прекращается. Продолжается и ракетно-дроновый террор оккупантов. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, какие, по их мнению, военные итоги 2024 года.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Мощные прилеты по РФ сыграли немаловажную роль

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак по поводу гипотетических мирных переговоров, о которых сейчас все очень много говорят, отметил, что они действительно будут, но этот процесс начнется не раньше марта 2025 года.

"По отдельным данным может даже и в средине 2025-го, или даже в конце 2025 года. Но точно не раньше марта, потому что Трампу нужно назначить свою администрацию, нужно проанализировать 150 000 различных докладов, документов от различных разведок Соединенных Штатов Америки: Министерства внутренней безопасности, ЦРУ, разведки, воздушных сил, сухопутных сил, АНБ, ФБР, много чего в разных аспектах – по Канаде, Мексике, Гренландии, НАТО, Китаю, России, Украине. Все это займет время как минимум до марта. После этого могут начаться определенные сдвиги", – отметил Иван Ступак.

Он продолжает, все это время ракетно-дроновая атака будет продолжаться. К сожалению, Россия вышла на показатель изготовления около 90 беспилотников в день. Т.е. стабилен ли у россиян этот показатель или он прыгающий, но последние цифры плюс-минус об этом говорят.

"Думаю, что россияне будут увеличивать количество беспилотников, конечно в перемешку с муляжами, как это называется пародиями. Поэтому они доставят нам большие хлопоты. Поэтому следует ожидать попаданий в электростанции, в какие-то движущиеся объекты. Но у Украины есть на это тоже ответ, тестируются свои сверхскоростные беспилотники, которые могут также быть с ИИ, догонять эти российские беспилотники и уничтожать их", – отметил эксперт.

Говоря об итогах 2024 года, Иван Ступак отметил, что, к сожалению, мы постепенно теряем территории.

"Максимальное продвижение в глубину Украины – 40 км от западных окраин Авдеевки, начиная с января месяца. По стратегическим меркам это вообще ни о чем, то есть можно говорить, что позиционная война продолжается, украинский фронт не разрушается, несмотря на то, что есть сложности, есть турбулентность, есть какие-то недоразумения, ссоры внутри военного командования и с гражданскими, политиками и волонтерами, но фронт не разваливается. Хотя и ситуация действительно сложная. Есть проблемы с обеспечением украинской армии снарядами, беспилотниками, есть скандалы в обеспечении украинской армии некачественными снарядами", – отметил эксперт.

Иван Ступак отметил, что, если говорить о плюсах в уходящем году, то стоит отметить передачу Украине ATACMS и нанесение ими ударов по РФ.

"Также сюда можно отметить передачу Украине 10 самолетов F-16. Возможно, уже даже два десятка. Есть ли они уже у нас есть, мы пока точно не знаем. Это deep strike вглубь территории Российской Федерации. Были прилеты на полторы тысячи километров, также прилеты беспилотников СБУ по "Алабуге". Также следует отметить удары беспилотниками по огромным складам РФ, в том числе по европейской части России, где находятся десятки тысяч тонн боеприпасов. Это Солдатское, Октябрьское, Торопец. И, что следует также отметить – это совместные удары беспилотниками СБУ и ГУР по нефтеперерабатывающей отрасли. Можно говорить о том, что Российская Федерация за этот год потеряла ориентировочно 13% своих мощностей в нефтепереработке. По факту 13% мощностей в нефтепереработке простаивали в результате именно украинских ударов. И это привело ориентировочно к увеличению цены на нефтепродукцию в РФ на 11%. На первый взгляд кажется, что это мелочи, но эти удары в комплексе создали ощутимые проблемы для российской экономики. Следовательно, у России меньше денег, меньше достижений в экономике и меньше способностей вести эту войну", – констатировал Иван Ступак.

11 ключевых выводов военного 2024 года

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков отметил, в этом году Вооружённые силы Российской Федерации полностью перехватили стратегическую инициативу. В итоге ВСУ остаётся только реагировать на действия противника. Так как они находятся в стратегической обороне.

"Первое, что стоит отметить, Курская операция была спланирована и проведена на высоком уровне, однако ее результатом воспользоваться не удалось. Так как было потеряно время, а время на войне – это такой же субъект, как армия, вооружение, союзники и морально-боевой дух личного состава", – отметил эксперт.

По его словам, второй важный момент – ВСУ удалось и удаётся удерживать фронт и вести позиционные бои, не давая противнику без боёв и потерь продвигаться вперёд. Морально-боевой дух личного состава высокий, обеспечение войск боевой, военной техникой, помощь стратегических партнёров достаточна, чтобы не проиграть в войне и вести боевые действия.

"Третий вывод – закон диалектики Гегеля о переходе количества в качество показывает, что командование Вооруженных сил РФ превосходит командование ВСУ в стратегии, проигрывая в тактике и креативности. Однако во время войны в длительный период стратегия всегда побеждает тактику. Таким образом в третьем квартале скорость продвижения противника ежедневно начала увеличиваться, а наше командование никак не может локализовать тактический и оперативно-тактический кризис. Высшее военно-политическое руководство основные усилия вкладывало в информационную сторону войны, побеждая в ней противника и допуская при этом стратегические ошибки на земле, чем в большинстве случаев пользовался противник. Авдеевка, Марьинка, Угледар, Соледар – крупные укреплённые пункты, которые входили в первую стратегическую линию обороны Украины, потеряны в ожесточённых боях в этом году", – прокомментировал Олег Стариков.

Он продолжает, четвертый момент – бои показывают, что Вооружённые силы РФ наметили направление главного удара в этом году на Покровском направлении. Второстепенные удары на Кураховском и Южно-донецком. Отвлекающие – на Купянском, Северском, Торецком и в Часовом Яре.

"Пятое – в настоящее время Курахово, Великая Новосёлка, Торецк, Часов Яр находятся в обороне под постоянным давлением штурмовых подразделений. Опыт этого года показывает, что как только противнику удаётся зайти, закрепиться на краю населённого пункта, жилой или промышленной застройки, то он его возьмет, вне зависимости от времени осады. Шестое – после поражений в Харьковской и Херсонской областях осенью 2022 года Кремлю удалось обеспечить постоянный приток добровольцев в армию, которые стали восполнять потери и формировать резервы. Один из законов войны гласит, что не имеют большого значения потери при ведении боевых действий, имеет огромное значение способность армии восстанавливаться, что и было продемонстрировано Кремлём. К сожалению, такими примерами проведения мобилизации Силы обороны Украины в 2024 году похвалиться не могут", – говорит эксперт.

Говоря о седьмом моменте Олег Стариков отметил, что командование Вооружённых сил РФ показало, что имеет возможность быстро адаптироваться к изменениям, которые происходят в этой войне. Эксперт обратил внимание, что как ВСУ, так и Вооруженные силы РФ отказались от передвижения большими колоннами и перешли к малым штурмовым группам от 3 до 5 военнослужащих.

"Восьмое – в начальный период войны подавить украинскую ПВО ВКС РФ не удалось. Так как командование Воздушных сил сделало все возможное, чтобы вывести из-под удара значительное количество систем вооружения. Запад оказал посильную помощь предоставления ПВО тактического и оперативного уровня, что не позволило авиации противника занять господствующее положение в воздухе. Эту проблему россияне решили в 2024 году. С помощью ФАБов и КАБов", – отметил эксперт.

По его словам, девятая выводов 2024-го года состоит в том, что ВСУ снизили боевые возможности, подавляя преимущество Вооружённых сил РФ в танках и бронемашинах, начав применять беспилотники разных типов.

"Десятое – Вооружённые силы РФ для снижения преимуществ ВСУ в дронах разных типов разработали и стали выпускать промышленных масштабов новые системы РЭБ, радиотехнической разведки, связи и беспилотники-убийцы", – говорит Олег Стариков.

Он подчеркивает, одиннадцатый вывод – это то, что, понимая, какую роль играет беспилотные летальные аппараты, в Украине был создан в составе Вооружённых сил Украины отдельный род войск – Силы беспилотных систем, в составе которого будут беспилотные аппараты наземные, воздушные, надводные и подводные, способные поразить противника на тактическую, оперативную и стратегическую глубину. Аналогичный род войск создаётся в 2025 году и у нашего главного противника — Вооружённых сил РФ.

Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли Путин отверг мирный план Трампа: что скрыто за заявлениями.



