В Минобороны РФ признались, что пытались оставить Украину без газа и электричества: что заявили

ВС России утром 15 января нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны страны-агрессора.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

При этом традиционно в ведомстве Андрея Белоусова отрапортовали, что цель удара достигнута, якобы все объекты поражены.

Отметим, массированная комбинированная атака по Украине произошла сегодня утром. Во время нее было задействовано более 40 ракет, также баллистические, а перед этим более 70 "шахедов". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Очередной российский массированный удар. Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что благодаря нашей ПВО и всем задействованным подразделениям сохраняется работа нашей энергетической системы.

Читайте также на портале "Комментарии" — по всей Украине утром 15 января была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия крылатыми ракетами попала в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Максим Козицкий сообщил о двух волнах атак России в ночь на 15 января. Первая воздушная тревога началась с 01:35 по 02:48 из-за российского ударного дрона, уничтоженного благодаря ПВО. По словам Козицкого, обошлось без пострадавших и разрушений, однако начальник Львовской ОВА отметил опасность российских беспилотников.