Более 100 целей: куда пыталась попасть Россия во время массированного удара

Массированная комбинированная атака по Украине произошла сегодня утром. Во время нее было задействовано более 40 ракет, также баллистические, а перед этим более 70 шахедов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Очередной российский массированный удар. Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что благодаря нашей ПВО и всем задействованным подразделениям сохраняется работа нашей энергетической системы.

"Но постоянно нуждаемся в усилении имеющихся возможностей украинского воздушного щита. Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате Рамштайн дали обещания, которые до сих пор не реализованы полностью. Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, которые могут стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", – подчеркнул президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня с 6 утра по Украине раздаются взрывы из-за массированной ракетной атаки России по областям. В воздух были подняты бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22МЗ, также были запущены крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Ракеты летели преимущественно на запад Украины, взрывы раздавались в разных городах.

Однако оккупанты уже сообщили, куда "целились".

"Удар нанесен возле аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении", — пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на слова координатора "пророссийского подполья" Лебедева.