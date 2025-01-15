Более 100 целей: куда пыталась попасть Россия во время массированного удара

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Массированная комбинированная атака по Украине произошла сегодня утром. Во время нее было задействовано более 40 ракет, также баллистические, а перед этим более 70 шахедов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Он подчеркнул, что благодаря нашей ПВО и всем задействованным подразделениям сохраняется работа нашей энергетической системы.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня с 6 утра по Украине раздаются взрывы из-за массированной ракетной атаки России по областям. В воздух были подняты бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22МЗ, также были запущены крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.
Ракеты летели преимущественно на запад Украины, взрывы раздавались в разных городах.
Однако оккупанты уже сообщили, куда "целились".
"Удар нанесен возле аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении", — пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на слова координатора "пророссийского подполья" Лебедева.
Новости