Россия попала ракетами в два объекта критической инфраструктуры во Львовской области: детали

Россия крылатыми ракетами попала в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Ракетная атака по Украине

Максим Козицкий сообщил о двух волнах атак России в ночь на 15 января. Первая воздушная тревога началась с 01:35 по 02:48 из-за российского ударного дрона, уничтоженного благодаря ПВО. По словам Козицкого, обошлось без пострадавших и разрушений, однако начальник Львовской ОВА отметил опасность российских беспилотников.

"Беспилотники теперь летят довольно низко, что усложняет их обнаружение. Слышите тревогу — не ждите деталей в телеграмм-каналах, а идите в укрытие, потому что угроза может быть очень близко", — пишет Козицкий.

Вторая тревога продолжалась с 06:12 по 08:12 и была применена из-за атак крылатых ракет.

"Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключения электроэнергии пока не вводятся", — сообщил Козицкий.

Кроме того, из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров. Жертв и пострадавших нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по Украине начали вводить экстренные отключения света из-за ракетной атаки России.

Также "Комментарии" писали, что Россия сообщила, куда ударила во время массированного ракетного удара 15 января.