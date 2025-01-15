Россия попала ракетами в два объекта критической инфраструктуры во Львовской области: детали

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Slava Kot
Россия крылатыми ракетами попала в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области, сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
Ракетная атака по Украине
Максим Козицкий сообщил о двух волнах атак России в ночь на 15 января. Первая воздушная тревога началась с 01:35 по 02:48 из-за российского ударного дрона, уничтоженного благодаря ПВО. По словам Козицкого, обошлось без пострадавших и разрушений, однако начальник Львовской ОВА отметил опасность российских беспилотников.
Вторая тревога продолжалась с 06:12 по 08:12 и была применена из-за атак крылатых ракет.
Кроме того, из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров. Жертв и пострадавших нет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по Украине начали вводить экстренные отключения света из-за ракетной атаки России.
Также "Комментарии" писали, что Россия сообщила, куда ударила во время массированного ракетного удара 15 января.
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