Россия наносит ракетный удар по Украине: в каких регионах самая большая опасность

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Кравцев Сергей
По всей Украине утром 15 января была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили Воздушные силы Украины.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили из-за угрозы ракетного удара.
Были осуществлены пуски ракет Х-101 с бомбардировщиков ТУ-95МС.
Кроме того, ракеты "Калибр" залетали через Херсонскую область с Черного моря.
Также Россия атаковала ракетами "Кинжал" и баллистикой.
Серию взрывов было слышно в Харькове примерно с 06:08. В этот момент военные информировали, что в области зафиксированы крылатые ракеты. Кроме того, из Белгородской области была применена баллистика. Сейчас фиксация ракет продолжается.
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