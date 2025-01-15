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Россия наносит ракетный удар по Украине: в каких регионах самая большая опасность

За несколько минут до этого в Воздушных силах ВСУ призвали жителей города быть в укрытиях, поскольку в направлении населенного пункта летела крылатая ракета россиян.

сегодня, 07:13
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Кравцев Сергей

По всей Украине утром 15 января была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Россия наносит ракетный удар по Украине: в каких регионах самая большая опасность

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили из-за угрозы ракетного удара.

Были осуществлены пуски ракет Х-101 с бомбардировщиков ТУ-95МС.

Кроме того, ракеты "Калибр" залетали через Херсонскую область с Черного моря.

Также Россия атаковала ракетами "Кинжал" и баллистикой.

Серию взрывов было слышно в Харькове примерно с 06:08. В этот момент военные информировали, что в области зафиксированы крылатые ракеты. Кроме того, из Белгородской области была применена баллистика. Сейчас фиксация ракет продолжается.

Появилась информация о взрывах вблизи города Черкассы. В регионе работает противовоздушная оборона. Воздушные силы ВСУ писали о движении вражеских крылатых ракет в Черкасской области, в частности возле города Черкассы.



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