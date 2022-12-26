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В Минобороны РФ отреагировали на взрывы на аэродроме "Энгельс"

Минобороны РФ заявляет о гибели военных из-за взрыва на аэродроме "Энгельс"

сегодня, 09:05
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Автор:

Кравцев Сергей

В Министерстве обороны РФ заявляют, что взрыв на аэродроме стратегической авиации Энгельс Саратовской области ночью 26 декабря произошел из-за сбития украинского беспилотника средствами ПВО. Падение осколков привело к гибли 3 военнослужащих. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление Минобороны России в Телеграмм.

В Минобороны РФ отреагировали на взрывы на аэродроме "Энгельс"

Взрыв в российском Энгельсе. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве страны-агрессора нашли объяснение случившегося. Сообщается, что средства ПВО в понедельник "сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник". Отмечается, что трех российских военных, находившихся на аэродроме, спасти не удалось. Но при этом самолеты стратегической авиации России не пострадали. В подтверждение своих слов оборонное ведомство никаких фото с места происшествия не опубликовало.

Как всегда, произошедшее вызвало волну возмущения в соцсети, ведь снова не сработала вовремя российская система ПВО. Украинский беспилотник преодолел расстояние около 800 км.                                                                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — ракет 70 полетит: в Офисе президента подтвердили информацию, что россияне активно готовятся к новым ударам по Украине, атака может состояться в ближайшие дни.

Также издание "Комментарии" сообщало – ночной прилет на аэродроме ВКСРФ в Энгельсе – есть погибшие и раненые. Горожане перепугались от ночных взрывов, но власти поспешили успокоить россиян, отметив, что паники никакой нет и все под контролем.




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Источник: https://t.me/rian_ru/189783
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