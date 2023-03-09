logo

BTC/USD

21597.95

ETH/USD

1529.78

LTC/USD

83.50

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Минобороны РФ цинично прокомментировали ракетный обстрел Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны РФ цинично прокомментировали ракетный обстрел Украины

Минобороны России цинично назвало ракетную атаку по Украине "ответом за Брянск"

сегодня, 14:04
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Уже традиционно, как это было и ранее оккупанты нашил оправдание очередному ракетному террору по Украине. Удары по гражданской инфраструктуре в Минобороны РФ трактуют как так называемую "месть за теракт в Брянской области". Как передает издание "Комментарии", соответствующее заявление появилось на официальных ресурсах Минобороны РФ.

В Минобороны РФ цинично прокомментировали ракетный обстрел Украины

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", — говорится в сообщении. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Также в Минобороны страны-агрессора признали, что во время атаки против мирных городов Украины использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и дерзко добавили, что "цель удара возмездия была достигнута".

Россияне отчитываются о якобы поражении объектов украинской военной инфраструктуры в то время, как от сегодняшних ударов снова страдала украинская энергетика.

Отметим, в ночь на 9 марта россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По разным городам была выпущена 81 ракета, причем впервые это было такое разнообразие, включая шесть ракет "Кинжал". О чем говорит это ракетное безумие? Случайно ли это произошло вскоре после отъезда из Киева генсека ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — на речь Зеленского во время встречи с генсеком ООН российские оккупанты ответили ракетными ударами.

Также издание "Комментарии" сообщало — россияне ударили по трем теплоэлектростанциям в Украине: где люди могут остаться без тепла.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!