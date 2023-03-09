В Минобороны РФ цинично прокомментировали ракетный обстрел Украины

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Кравцев Сергей
Уже традиционно, как это было и ранее оккупанты нашил оправдание очередному ракетному террору по Украине. Удары по гражданской инфраструктуре в Минобороны РФ трактуют как так называемую "месть за теракт в Брянской области". Как передает издание "Комментарии", соответствующее заявление появилось на официальных ресурсах Минобороны РФ.
Минобороны РФ. Фото: из открытых источников
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Также в Минобороны страны-агрессора признали, что во время атаки против мирных городов Украины использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и дерзко добавили, что "цель удара возмездия была достигнута".
Россияне отчитываются о якобы поражении объектов украинской военной инфраструктуры в то время, как от сегодняшних ударов снова страдала украинская энергетика.
Отметим, в ночь на 9 марта россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По разным городам была выпущена 81 ракета, причем впервые это было такое разнообразие, включая шесть ракет "Кинжал". О чем говорит это ракетное безумие? Случайно ли это произошло вскоре после отъезда из Киева генсека ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Читайте также на портале "Комментарии" — на речь Зеленского во время встречи с генсеком ООН российские оккупанты ответили ракетными ударами.
Также издание "Комментарии" сообщало — россияне ударили по трем теплоэлектростанциям в Украине: где люди могут остаться без тепла.
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