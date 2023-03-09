Россияне ударили по трем теплоэлектростанциям в Украине: где люди могут остаться без тепла

Российские войска ночью атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, есть серьезные повреждения оборудования. Хуже всего ситуация в Киевской и Днепропетровской областях. Также непростая ситуация после ракетного обстрела в Одесской области. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице в Телеграмм группы "ДТЭК".

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

"Враг продолжает осуществлять массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", — отмечает пресс-служба ДТЭК.

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших. По информации компании, с сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. Из-за этого три энергетики погибли, 28 были ранены.

Сейчас в Киевской и Днепропетровской областях отменены экстренные отключения. В то же время, в Киеве экстренные отключения действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

В Одесской области поврежден энергообъект, в связи с чем введены плановые отключения, которые будут действовать пока не закончится восстановление энергосистемы.

В "Харьковоблэнерго" сообщили, что в Харькове сложная ситуация с электричеством.

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