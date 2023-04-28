В Минобороны РФ цинично хвастаются ударами по Украине: в ОП ответили

Как передает портал "Комментарии", в Минобороны страны-агрессора цинично радуются ракетным ударам по Украине. В Офисе президента на это ответили.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Минубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", — написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Отметим, что перед этим Министерство обороны России опубликовало изображение запуска ракеты с подписью "Точно в цель".

Примечательно, что на фото изображен пуск ракеты "Искандер-К". Ее, как объясняли в Воздушных силах ВСУ, сложно выявить.

Отметим, россияне участили ночные ракетные удары по Украине. В ночь на 27 апреля ударили по жилой многоэтажке в Николаеве. В ночь на 28-е – атаковали более 20 ракетами ряд городов Украины. На Киевщине удалось отбить удары, а в Умани и Днепре есть жертвы. О чем говорят участившиеся ракетные удары? Чем мы можем ответить? Почему Запад не дает нам ВСЕГО, чтобы добить агрессора и обезопасить наше небо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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