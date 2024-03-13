В Минобороны рассказали, сколько военных планируют заменить на фронте

Новый закон о мобилизации в Украине призван обновить правовую базу в преддверии ожидаемой в этом году волны призыва, в ходе которой могут быть призваны до 500 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

ВСУ. Фото из открытых источников

СМИ, ссылаясь на заявление Министерства обороны Украины, отмечает, что эти усилия в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя.

При этом в ведомстве добавили, что оставшиеся новобранцы будут заменять раненых и удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя.

Однако закон вызывает много споров: к первому проекту украинские законодатели представили более 4 тысяч поправок.

В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали. Новый законопроект уже прошел первое чтение.

Отметим, во вторник, 12 марта, парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал, наконец, рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации. До того, как он попадет (если попадет) в зал заседаний для рассмотрения во втором чтении, документ точно видоизменится. И ряд правок уже становится частью его обновленной версии. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию с данным законопроектом, а также – что еще важно понимать в рамках мобилизационных процессов.

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