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В Минобороны рассказали, сколько военных планируют заменить на фронте

В Минобороны дали понять, что закон о мобилизации направлен на замену 330 тысяч военных, которые находятся на фронте

сегодня, 10:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Новый закон о мобилизации в Украине призван обновить правовую базу в преддверии ожидаемой в этом году волны призыва, в ходе которой могут быть призваны до 500 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

В Минобороны рассказали, сколько военных планируют заменить на фронте

ВСУ. Фото из открытых источников

СМИ, ссылаясь на заявление Министерства обороны Украины, отмечает, что эти усилия в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя.

При этом в ведомстве добавили, что оставшиеся новобранцы будут заменять раненых и удовлетворять другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боя.

Однако закон вызывает много споров: к первому проекту украинские законодатели представили более 4 тысяч поправок.

В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали. Новый законопроект уже прошел первое чтение.

Отметим, во вторник, 12 марта, парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал, наконец, рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации. До того, как он попадет (если попадет) в зал заседаний для рассмотрения во втором чтении, документ точно видоизменится. И ряд правок уже становится частью его обновленной версии. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию с данным законопроектом, а также – что еще важно понимать в рамках мобилизационных процессов.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в войне-2024 у Украины возникли серьезные проблемы: как исправить ситуацию.




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Источник: https://www.ft.com/content/d7e95021-df99-4e99-8105-5a8c3eb8d4ef
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