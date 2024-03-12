Как может измениться законопроект о мобилизации: что важно учесть на финальной стадии

Во вторник, 12 марта, парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал, наконец, рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации. До того, как он попадет (если попадет) в зал заседаний для рассмотрения во втором чтении, документ точно видоизменится. И ряд правок уже становится частью его обновленной версии. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию с данным законопроектом, а также – что еще важно понимать в рамках мобилизационных процессов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Работа над документом продолжается

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поделилась таким мнением:

"Следует понимать, что после рассмотрения всех правок в профильном Комитете законопроекту необходимо еще выдержать второе чтение в парламенте. Где поправки могут вносить еще и с голоса. После чего, даже если проект закона наберет необходимое количество голосов (226 как минимум), его еще должны подписать спикер, а потом и президент".

Учитывая это, поясняет эксперт, в данный момент говорить о том, какую версию мы увидим в итоге (и увидим ли) слишком рано. Работа над документом продолжается.

"Но нет сомнений, что законопроект нам необходим. Однако – взвешенный, эффективный", – заключает Катерина Коваль.

Тотальная война предусматривает и тотальную организацию тыла

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отмечает, что окончательный текст мобилизационного законопроекта пока сложно себе представить. Очень много правок, часть из которых явно будет учтена.

"При этом следует понимать, что вопрос мобилизации напрямую связан с вопросом организации обороны всей страны. В первую очередь, со стратегией, причем, ассиметричной, которая должна продвигаться Украиной. А именно – организация военной экономики", – поясняет эксперт.

Очевидно, продолжает он, что тут наша страна должна идти путем механизации, технологичности армии. Иначе нам более ресурсную Россию не победить.

"Соответственно, важно понимать – сколько людей у нас будет работать в тылу, занимаясь теми же оборонными заказами, чтоб обеспечить эффективную ассиметричную войну. Отсюда уже выплывает – сколько человек может быть направлено непосредственно в вооруженные силы. Тотальная война предусматривает и тотальную организацию тыла, – подчеркивает Тарас Загородний. – У нас должно быть некое Агентство по управлению трудовыми ресурсами, как это было в США во времена президентства Рузвельта в период Второй мировой войны. Чтобы понимать, сколько людей работает в тылу, сколько должно быть на фронте. Армия — часть обороны. Без мощного тыла и снабжения она не выстоит".

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