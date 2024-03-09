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Демобилизация срочников в Украине: в Раде ответили, когда их могут снова мобилизовать

Важный вопрос прокомментировал нардеп Александр Федиенко

сегодня, 14:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине срочники, которых уволили в запас, получат отсрочку от мобилизации сроком в 12 месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил нардеп Александр Федиенко.

Демобилизация срочников в Украине: в Раде ответили, когда их могут снова мобилизовать

Демобилизация срочников в Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, во время войны и военного положения данные о количестве срочников, которых отпустят в запас, по понятным причинам никто не намерен разглашать.

"Насколько я слышал, это практически все срочники, которые изъявили желание уволиться. Потому что есть срочники, которые все же изъявили желание подписать контракт и остаться", — высказался депутат.

Федиенко добавил, что те срочники, которые уволились, уже после соответствующего срока, который определен в законе (один год), могут быть или мобилизованы, или подписать контракт, чтобы присоединиться к Вооруженным Силам обороны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – уже больше месяца назад, 7 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении обновленный правительственный вариант законопроекта об усилении мобилизации. С той поры не прекращаются прения касательно его доработки. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг законопроект критике касательно предоставления дополнительных полномочий Территориальным центрам комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы). В документ внесли более 4 тысяч поправок (причем основная часть – представителями фракции "Слуга народа"), рассматривать которые профильный комитет (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки) может закончить в период с 10 до 29 марта. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими мнениями по поводу того, что происходит у нас с многострадальным мобилизационным законопроектом.




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Источник: https://www.youtube.com/live/j5TqaWCCdUg?si=tDxHJhsr09JBSDE2
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