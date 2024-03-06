Военный рассказал, нужна ли тотальная мобилизация в Украине

В последнее время много дискуссий идет относительно того, нужна ли Украине тотальная мобилизация, усиление той мобилизации, которая идет сейчас. На самом деле в этом нет никакого смысла в усилении мобилизационного законодательства. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Укринформу" высказал младший лейтенант, командир подразделения Р.У.Г. в составе 59 ОМПБр Гамлет Авагян с позывным "Гамлет".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"А, какой смысл? Если человек не будет воевать, он не хочет, мы туда его отправим, поставим в окоп и его убьют. Ведь он не хочет воевать, у него одна мысль, как убежать. Я не могу дать на это ответ, как-то же я это делаю, у меня всего хватает. У меня даже бывают такие ситуации, когда я своим побратимам, комбатам даю своих людей, потому что у меня их достаточно. Можно разное придумать", — сказал командир.

Кроме того, "Гамлет" добавил, что в их подразделении за все время полномасштабной войны не было ни одного мобилизованного. Все самостоятельно приходили в подразделение.

По словам военного, он, в первую очередь, думает о том, чтобы минимизировать потери.

"У нас за все время, кучу штурмов, у нас только 6 потерь за все время. Да, раненые есть, их много, но потерь шестеро. Это нормальный результат, все зависит от руководителя. Я никогда не отправлял людей на штурмы пешком, ведь даже 200 метров пройти — потери уже будут 50%", — прокомментировал защитник.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти месяц назад, 7 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении обновленный правительственный вариант законопроекта об усилении мобилизации. С той поры не прекращаются прения касательно его доработки. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг законопроект критике касательно предоставления дополнительных полномочий Территориальным центрам комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы). В документ внесли более 4 тысяч поправок (причем основная часть – представителями фракции "Слуга народа"), рассматривать которые профильный комитет (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки) может закончить в период с 10 до 29 марта. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими мнениями по поводу того, что происходит у нас с многострадальным мобилизационным законопроектом.



