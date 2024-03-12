Уклонисты сорвали джек-пот. Стало известно, как их будут наказывать за отказ идти на фронт

Оборонный комитет на своем заседании 12 марта таки принял правку, которая не разрешает замораживать счета уклонистам и блокировать их банковские карты, а также ограничивать право управлять автомобилем.

Мобилизация в Украине

Как сообщил Гончаренко, эта правка была принята с преимуществом только в один голос. То есть, подчеркнул политик, правку поддержали семь членов комитета, а шесть голосовали против нее. После этого глава комитета закрыл заседание. Ожидается, что его продолжат завтра.

Вместе с тем, как сообщила в Фейсбуке нардеп, член оборонного комитета Ирина Фриз действительно во время заседания Комитета нацбезопасности, обороны и разведки была поддержана правка об исключении пункта 2 первой главы законопроекта о мобилизации, которым вносились изменения в Кодекс административного судопроизводства. Они касались введения мер воздействия (ограничений, блокировки) по выезду за границу, вождение транспортных средств и блокировки счетов.

По ее словам, в эту норму было подано более 300 идентичных правок от разных авторов, отмечавших недостатки и противоправные механизмы предложенной правительством нормы.

"В результате, все эти внесенные правки теперь учтены по решению комитета об отклонении этих изменений. Если бы мы такими темпами двигались без закрытия заседания из-за отклонения внесенных "законодательных новелл", то до конца недели точно можно было бы пройти все правки", -

подчеркнула нардеп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде заявили, что точно не будут поддерживать идею с блокированием счетов уклоняющимся от мобилизации. Там же предположили, что скрывающиеся от ТЦК мужчины будут ограничены в праве пользоваться транспортными средствами.