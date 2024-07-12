logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили данные через "Резерв+"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили данные через "Резерв+"

Приблизительно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн

сегодня, 15:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На 12 июля 2,7 млн украинцев использовали приложение "Резерв+" для обновления данных. Этого требует новый закон о мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

В Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили данные через "Резерв+"

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"2,7 млн человек обновили данные в "Резерв+". Приблизительно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн", — рассказала замминистра.

По ее мнению, новый рекорд доказывает, что при всей дезинформации и классическом недоверии к новому, украинцы цифровизируются.

"Поэтому миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если ваш документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно уже выполнили основное требование — обновить данные", — отметила Черногоренко.

Кроме этого замминистра подчеркнула, что факт обновления данных никак не ускорил получение повестки.

"Не ждите последних дней, когда нагрузка на систему будет самой большой", — предупредила она.

Отметим, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные. Сделать это нужно до 16 июля, воспользовавшись одним из удобных способов — через приложение "Резерв+", в ТЦК и СП или через ЦПАУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько пригодных к мобилизации среди обновивших данные в Резерв+: ответ Минобороны.

Также издание "Комментарии" сообщало – как оказалось, значительная часть общественных организаций и ООО, получивших бронирование на 100% работников, занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения за средства иностранных партнеров, но почему признаны критически важными. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на официальный документ Кабмина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=8005670879492935&id=100001503086906&mibextid=WC7FNe&rdid=yczwb8wrT5rY4x7E
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости