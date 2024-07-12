В Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили данные через "Резерв+"

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Кравцев Сергей
На 12 июля 2,7 млн украинцев использовали приложение "Резерв+" для обновления данных. Этого требует новый закон о мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
По ее мнению, новый рекорд доказывает, что при всей дезинформации и классическом недоверии к новому, украинцы цифровизируются.
Кроме этого замминистра подчеркнула, что факт обновления данных никак не ускорил получение повестки.
Отметим, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные. Сделать это нужно до 16 июля, воспользовавшись одним из удобных способов — через приложение "Резерв+", в ТЦК и СП или через ЦПАУ.
Читайте также на портале "Комментарии" — сколько пригодных к мобилизации среди обновивших данные в Резерв+: ответ Минобороны.
Также издание "Комментарии" сообщало – как оказалось, значительная часть общественных организаций и ООО, получивших бронирование на 100% работников, занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения за средства иностранных партнеров, но почему признаны критически важными. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на официальный документ Кабмина.
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