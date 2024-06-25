Сколько пригодных к мобилизации среди обновивших данные в Резерв+: ответ Минобороны

Среди военнообязанных, которые обновили свои данные после 18 мая, 1,1 млн человек пригодны к призыву во время всеобщей мобилизации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает "Armyinform".

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", — отметил Дмитрий Лазуткин в эфире Армия TV.

Как рассказал спикер, через приложение Резерв+ около 2,3 млн украинцев обновили свои данные.

"Понятно, что в ближайшие дни они не смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении воинского учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты", — заявил представитель Минобороны.

Отметим, этим летом в приложении Резерв+ могут запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва. Такое заявление в интервью изданию "NV" сделала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически, без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей. Ведь эти данные уже есть у государства в том или ином виде. Например, родственные связи, связь между отцом, матерью и детьми есть в Государственном реестре актов гражданского состояния. И уже сейчас у нас с этим реестром есть взаимодействие", – отметила Екатерина Черногоренко.

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