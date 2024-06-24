В Минобороны рассказали о важном новшестве, которое появится в "Резерв+" уже этим летом

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Кравцев Сергей
Этим летом в приложении "Резерв+" могут запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "NV" сделала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников
По ее словам, есть цель – достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы "Резерв+" стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все сервисы, которые можно автоматизировать, не отнимали время и ресурсы наших граждан.
Заместитель министра обороны подчеркнула, важно, чтобы оборонное ведомство наладило взаимодействия с восемью государственными реестрами, чтобы автоматически хранить информацию о военнообязанных. Поэтому услугу автоматической отсрочки в приложении "Резерв+" могут запустить уже этим летом.
Что предшествовало: Ранее Черногоренко сообщала, что в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.
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