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В Минобороны рассказали о важном новшестве, которое появится в "Резерв+" уже этим летом

В Минобороны анонсировали, что в "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

24 июня 2024, 16:58 comments1281
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Кравцев Сергей
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Этим летом в приложении "Резерв+" могут запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "NV" сделала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Минобороны рассказали о важном новшестве, которое появится в "Резерв+" уже этим летом

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

"Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически, без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей. Ведь эти данные уже есть у государства в том или ином виде. Например, родственные связи, связь между отцом, матерью и детьми есть в Государственном реестре актов гражданского состояния. И уже сейчас у нас с этим реестром есть взаимодействие", – отметила Екатерина Черногоренко. 

По ее словам, есть цель – достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы "Резерв+" стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все сервисы, которые можно автоматизировать, не отнимали время и ресурсы наших граждан.

Заместитель министра обороны подчеркнула, важно, чтобы оборонное ведомство наладило взаимодействия с восемью государственными реестрами, чтобы автоматически хранить информацию о военнообязанных. Поэтому услугу автоматической отсрочки в приложении "Резерв+" могут запустить уже этим летом.

"У нас сейчас достаточно плотная нагрузка на команду. Мы запустили военно-учетный документ. Сейчас занимаемся тем, что технически поддерживаем все эти кейсы. Я думаю, что в течение лета мы уже сможем испытать это взаимодействие", — добавила Екатерина Черногоренко.

Что предшествовало: Ранее Черногоренко сообщала, что в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ. 

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