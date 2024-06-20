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Что ждет работников ТЦК после начала работы военной полиции: в Раде дали ответ

Пока что депутаты поддержали законопроект о военной полиции только в первом чтении и он не исключает внесения многих правок

сегодня, 16:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Военная полиция будет следить, в том числе, за работниками Территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП). Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов.

Что ждет работников ТЦК после начала работы военной полиции: в Раде дали ответ

ТЦК. Фото: из открытых источников

В то же время, его коллега, нардеп от "Голоса", которая входит в комитет по нацбезопасности Соломия Бобровская не уверена, что военная полиция будет выявлять нарушения в ТЦК.

"Потому что это одна система, вряд ли она будет наказывать сама себя", — отметила Соломия Бобровская.

Впрочем, Неклюдов отметил, что накануне народные избранники поддержали законопроект только в первом чтении и он не исключает внесения многих правок.

"Там будет очень много правок, и закон изменится", — добавил парламентарий.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о военной полиции (№6569-д).

Документ поддержали 247 народных депутатов. Проект закона предусматривает формирование военной полиции с правоохранительными функциями, входящей в состав сектора безопасности и обороны. 

Цель военной полиции – обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Ее деятельность координируется Кабмином через министра обороны. Во время действия военного положения координацию осуществляет главнокомандующий ВСУ.

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