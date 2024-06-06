ТЦК не могут задерживаться без полиции, а полиция вручать повестки без ТЦК: детали

В новом законе о мобилизации Верховная Рада и Кабмин определили порядок административного задержания граждан к ТЦК. Согласно им, полиция и представители ТЦК имеют некоторые ограничения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".



Полиция и работники ТЦК. Фото из открытых источников

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", постановление №560 предусматривает, что работники ТЦК обращаются в полицию для административного доставления лиц к военкоматам, либо принимают меры вместе с представителями правоохранительных органов Украины к людям, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила по военному учету.

Кроме того, в статье 262 КУоАП указано, что полиция не может вручать повестки, а только проводить административное задержание военнообязанных, нарушивших военный учет. Однако при задержании полиция должна составить протокол, в котором будут указаны дата, место задержания, сведения о личности задержанного, мотивы задержания и другие характеристики. Также полиция должна сообщить родственникам задержанного о его местонахождении.

"Как следует из новых актов, самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Такие полномочия – и только в определенных Законом случаях – имеет полиция. И наоборот – полиция самостоятельно без представителя ТЦК не может вручить повестку", — объясняет "Судебно-юридическая газета".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде состоялось голосование по военной полиции.

Также "Комментарии" писали об Ирине Верещук, которая рассказала, кто, по ее мнению, должен заменить мужчин в ТЦК.